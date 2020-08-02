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В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне 

Газета.Ru и ещё 34 14 часов назад
В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне
Фото: Газета.Ru
Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне прошлого года, передает РИА «Новости».
По его словам, текущие цены прописаны в контрактах с туроператорами, заключенных в прошлом году, и они по-прежнему действуют.
"Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса, Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов", — сказал Чорабатыр.
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией. С этой даты начались рейсы только в Анкару и Стамбул. Однако с 10 августа будут осуществляться полеты в курортные города. Среди них — Анталья, Бодрум и Даламан.
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Ближний Восток , РИА Новости , Турция
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