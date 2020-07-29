В Израиле опасаются сделки сирийских курдов с Россией 

Курдская идея об обретении собственной государственности теряет международную поддержку — прежде всего, по вине самих курдов, отмечает известный политический обозреватель Эхуд Яари. Он подтверждает, что власти Израиля в течение долгих лет оказывали курдским фракциям в Сирии и Ираке всестороннюю помощь, но, похоже, сейчас разочаровываются в этом внешнеполитическом проекте. Яари считает, что причина кроется в междоусобицах, которые регулярно наблюдаются у курдов в период, когда есть все предпосылки для сплочения.

Яари подтверждает гипотезу о том, что в течение десятилетий Израиль вкладывал средства в курдский проект по достижению независимости. Это и военная помощь, и консультативные миссии, и обеспечение медикаментами, и даже тайные закупки нефти. Однако теперь, по мнению влиятельного израильского аналитика, видна обратная тенденция — из-за того, что сами курды не могут договориться и даже рационально распределить финансовые потоки.

Премьер-министр Иракского Курдистана Масуд Барзани во второй раз в этом году просит частный сектор одолжить ему деньги. Он обвиняет своего двоюродного брата Нечирвана Барзани в том, что тот завещал ему «финансовый беспорядок». Между тем около четырёх пятых основного источника доходов от нефти просто испаряются, — аргументирует Яари.

Эксперт указывает на то, что накануне Турция начала операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, чтобы, как заявлено, установить зону безопасности и устранить угрозу на своих южных рубежах. Турки систематически проводят бомбардировки, им помогают иранцы артиллерийским огнём. Однако любой, по мнению Яари, кто ожидал, что курдские фракции дадут серьёзный отпор, ошибался. По его словам, клан Барзани поддерживает хорошие отношения с Анкарой и отказывается от поддержки РПК, в то время как некоторые другие кланы в Ираке находятся в постоянном контакте с Ираном.

Правда, для сирийских курдов Яари доводов не приводит.

Согласно его оценкам, в перспективе власти курдского региона в Ираке будут вынуждены искать взаимопонимания с центральным правительством в Багдаде в ущерб своей политической и финансовой линии.

В Сирии же местные курдские силы могут осуществлять самоуправление к востоку от реки Евфрат только тогда, когда с ними есть несколько сотен американских солдат. Если они уйдут, курдский командующий генерал Мазлум Абди должен будет согласиться с предложением русских, — предсказывает аналитик, имея в виду идею интеграции курдских формирований в сирийскую правительственную армию.

Израиль действительно долгое время поддерживал курдский проект. Причём курдское самоопределение было частью израильских внутригосударственных дискуссий. Так, осенью прошлого года бывший министр юстиции Израиля Аелет Шакед заявила, что появление нового официального образования на севере Сирии соответствовало бы интересам как еврейского государства, так и его союзника — США. Курды, по её мнению, являются самыми прогрессивными и вестернизированными в ближневосточном регионе. Западный мир, по словам Шакед, не имеет права не поддержать курдские военизированные формирования.

Однако доводы в пользу разобщённости курдов не выглядят убедительными. В северо-восточной Сирии недавно была сформирована зонтичная курдская структура по итогам длительных переговоров между различными военно-политическими фракциями этой этнической группы. Диалог вёлся под контролем США и Франции, которые заинтересованы в появлении стабильной политической силы в Заевфратье. Не менее заметными стали тенденции на унификацию в Иракском Курдистане. В прошлом году президент региона Нечирван Барзани сообщил о реформе местных курдских формирований — пешмерга — с целью объединения и деполитизации региональных сил. Эти демонстративные шаги оставляют шансы на то, что международная поддержка различных курдских фракций — пусть и без явного участия Израиля — будет продолжена.