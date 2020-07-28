Эрдоган обнажил ятаган: Турция ввела войска в Азербайджан 

Совместные азербайджано-турецкие военные учения стартуют на территории Нахичеванской Автономной Республики, а также близ Баку, в Гяндже, Кюрдамире и Евлахе 29 июля, однако ещё за неделю Турция ввела сюда свои войска. Анкара и Баку уже не в первый раз проводят подобные маневры (в июне 2019 года — «Нерушимое братство»), однако нынешние обещают стать самыми широкомасштабными, в том числе с активным задействованием авиации. Учения развернутся на фоне обострившегося армяно-азербайджанского конфликта, а также накануне российских стратегических военных учений «Кавказ-2020», часть из которых будет проходить на территории Армении.

Однозначно можно утверждать, что как и в нынешней ситуации, так и по всем остальным позициям (политическим и экономическим) Турция выступает на стороне Азербайджана. Здесь можно упомянуть, что у них общий язык (есть лишь небольшие различия в говоре), единая религия — ислам суннитского толка, есть даже пусть и небольшая (около 10 километров) совместная граница в Нахичевани, которая проходит по реке Аракс и считается важным геополитическим коридором, который связывает две страны. Турецкий президент Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял, что окажет военную помощь Азербайджану в случае какой-либо агрессии извне, намекая в первую очередь на Армению и поддерживающую её Россию.

И нынешние азербайджано-турецкие военные учения направлены именно на поддержку Баку на фоне начавшихся с 12 июля вооруженных столкновений на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе. Эрдоган, подозревая в какой-то степени, что Россия может вмешаться в этот конфликт на фоне своих учений, «обнажил свой ятаган», показывая, что готов защищать Азербайджан, в том числе и с применением силы. Турецкий президент, правда, позвонил накануне российскому президенту Владимиру Путину и сообщил, помимо прочего, о своих грядущих маневрах. Однако «звоночек» получился каким-то двусмысленным.

Во-первых, Эрдоган сообщил о начале совместных масштабных военных учений за сутки до их начала, когда его армия уже давно находилась на территории Азербайджана. Во-вторых, таким образом как бы предупредил Путина о возможных последствиях «провокации» со стороны России в этом регионе. Прогнозируемое рядом экспертов предположение, что Москва решится выступить на стороне Армении в вооруженном конфликте с Азербайджаном во время недавней внезапной проверки в ЮВО (Южный военный округ), в которой были задействованы 102-я российская военная база в Гюмри и авиабаза в Эребуни близ Еревана, никакими действиями армии РФ не подтвердилось. Теперь поводом для «вторжения» могут стать российские военные учения «Кавказ-2020», запланированные на конец августа — начало сентября, в которых, как страна ОДКБ, примет участие и Армения. И Эрдоган вряд ли уведёт свою армию из Азербайджана на «зимние квартиры» даже после окончания азербайджано-турецких учений 10 августа.

Вероятность того, что Россия всё же ввяжется в армяно-азербайджанский конфликт, ничтожно мала по целому ряду причин. Среди них и то обстоятельство, что Москва считает своими союзниками и партнерами как Ереван, так и Баку. Поэтому занимает сейчас нейтральную позицию и выступает за мирное урегулирование. Опять же в Кремле прекрасно понимают, что при военном вмешательстве в эту конфликтную ситуацию на Кавказе, её участником станет и Турция, а вступать в войну с Анкарой Москва точно не хочет. Поэтому и во время последнего телефонного разговора между Эрдоганом и Путиным, в котором обсуждалась эскалация между Арменией и Азербайджаном, обе стороны выразили заинтересованность в разрешении ситуации путём переговоров. То есть Эрдоган предупредил, а Путин его услышал — такая своеобразная договорённость о невмешательстве.

России действительно крайне не выгодно открыто выступать на чьей-то стороне, тем более, что она «кормится» как за счёт Армении, так и за счёт Азербайджана, в том числе поставками вооружений. Причём Баку порой бывает в этом вопросе для Москвы в большем приоритете, чем Ереван, всё-таки оборонный бюджет Азербайджана составляет почти 2 миллиарда долларов (в 5 раз больше, чем у Армении) и неуклонно растёт. Россия занимает на рынке закупок вооружений этой страны одну из ключевых позиций — 22 процента от общей суммы, и терять эти позиции не собирается. Особенно на фоне активного сотрудничества Баку с Вашингтона — в 2020 году США выделили Азербайджану средства в размере 100 миллионов долларов, которые, вероятнее всего будут потрачены на приобретение американских систем вооружений.

Если конспективно, то уже сейчас Россия поставила Азербайджану (торговля оружием возобновилась в 2005 году) 100 танков Т-90С, 118 БМП-3, 230 БТР-82, 800 единиц противотанковой системы «Хризантема». А также 116 артиллерийских систем, в том числе 18 самоходных гаубиц «Мста-С» калибра 152 мм, 18 самоходных орудий «Вена» калибра 120 мм, 18 боевых машин РСЗО «Смерч» калибра 300 мм, 24 боевые машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк». Ранее на вооружении ПВО Азербайджана появились два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300. И Москва рассчитывает увеличить количество контрактов по закупкам Баку именно российского, а не американского, французского или, скажем, чешского или словацкого оружия, которые также проявляют активность на этом рынке.

Армения, в отличии от более богатого и экономически развитого Азербайджана, который может себе позволить выбирать оружие между различными поставщиками, довольствовалась большей частью российским экспортом. В основном это действительно лишь боевая техника российского производства. Из отечественных — это беспилотники, боевые дроны армянского производства, которые достаточно эффективно используются как в мирных, так и в военных целях. Танки — Т-80 (около 20) и Т-72 (более 100), есть еще один Т-90С, в качестве эксперимента. Гаубичная артиллерия представлена «цветочной» серией — самоходными «Акациями», «Гиацинтами», «Гвоздиками», плюс пакет пушек и полковых минометов, общим счетом за две сотни стволов. Помимо российских ТОС-1А, систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Смерч», имеется еще и десять китайских аналогичных систем AR1-A и WM-80. Поставки осуществлялись в рамках предоставленного Москвой кредита объемом в 200 миллионов долларов.

ВВС Армении состоит из 15 штурмовиков Су-25 и одного истребителя-перехватчика МиГ-25. Есть еще два десятка вертолетов Ми-24 и Ми-8МТ. А вот средства ПВО представлены российскими ЗРК С-300, «Бук-М2», «Печера-2М2» и прочими устаревшими, но еще надежными системами, в том числе переносными зенитными ракетными комплексами «Стрела», «Игла» и более современной «Верба». Вообще интенсивность закупок Арменией вооружений заметно снизилась, и если пик расходов на перевооружение пришёлся на 2015 год, когда на оборонные цели Ереван потратил порядка 3 миллиардов долларов, то в последующие годы он снизился до стабильных 440 миллионов долларов.

Зачем тратиться на оборону, когда безопасность страны обеспечивается за счёт российского военного присутствия? И в крупномасштабном конфликте с Баку (если Азербайджан нападет на Армению), Ереван в большей степени будет рассчитывать на Москву, которая оказалась в непростой дипломатической ситуации и старается сохранить паритет сил между двумя недружественными странами. Сейчас России как никогда требуется продолжение развития добрососедских отношений именно с Турцией, чтобы с её помощью погасить новый очаг азербайджано-армянской напряженности. Та в свою очередь также стремится на сохранении партнерских отношений с Москвой, при этом демонстрирует свою жёсткую позицию по отношении к Армении, и её территориальным притязаниям. Об этом свидетельствуют и нынешние азербайджано-турецкие военные учения, которые при необходимости из маневров легко могут перейти в состояние ведения настоящих боевых действий.