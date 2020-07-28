Россия доверила защиту Израиля противникам Асада 

Российское командование в Сирии пытается взять под свой контроль сирийскую сторону Голанских высот, чтобы избежать военного присутствия Ирана вблизи израильских границ. Это отмечает известный политический обозреватель Эхуд Яари, который обратил внимание на активность местных военизированных формирований под названием «Армия Хурана». Сейчас, именно на них, по мнению эксперта, делает ставку российская сторона, пытающаяся предотвратить израильско-иранскую конфронтацию. Однако эти соединения могут оказаться ненадёжной опорой для Москвы.

Материал Яари опубликован на сайте телеканала «Кешет». Эксперт считает, что Москва стремится к тому, чтобы её действующая в Сирии военная полиция, которая состоит из выходцев с Северного Кавказа, взяла под свой контроль сирийскую сторону Голан. С этой целью она контактирует с местными силами, которые настроены враждебно по отношению к Сирийской арабской армии (САА) и иранским силам, которые воюют на стороне Дамаска . Речь идёт о неких формированиях «Армия Хурана», которые в прошлом даже получали помощь от Израиля

Очевидно, формирование, которое имеет в виду Яари (почему-то он называет его шиитским, хотя при всём многообразии мелких групп, действовавших в том районе, например, «Фурсан аль-Джавлан», о таком неизвестно), — это отряды из бывших повстанцев, которые сплачиваются вокруг 8-ой бригады 5-го корпуса, которой командует Ахмед Аль-Ауд. Название происходит от равнины Хуран, которая находится на юге Арабской Республики — у подножья оккупированных Голанских высот. В течение всего вооружённого конфликта в Сирии эта местность регулярно меняла своих хозяев — от местных адептов «Хезболлы» и САА до радикальных элементов, близких к «Исламскому государству» (запрещено в РФ). Последние джихадисты были вытеснены оттуда несколько месяцев назад.

Сейчас свои порядки в этом районе пытается установить «Хезболла», стремящаяся закрепиться на горной границе с Ливаном и всей примыкающей к израильской границе территории. У «партии Аллаха» есть в Хуране штаб. Опираясь на него, она активно наводняет своими группами местные населённые пункты. Это не очень нравится местному ополчению.

Сейчас «Армия Хурана», по оценкам Яари, с российского благословения вытесняет из местных районов «Хезболлу», а также уничтожает некоторые объекты САА. Тем временем российская военная полиция, как сообщается, наводит мосты между друзами и их соседями-мусульманами, и для Израиля, как замечают СМИ, это положительный признак. Командует «Армией Хурана» Ахмед Аль-Ауд — уроженец Босры. Сейчас российское командование, по оценкам израильтян, добивается того, чтобы оппозиционный командир контролировал и сирийские Голаны — вплоть до Кунейтры, вытесняя оттуда проиранские военизированные формирования, которые являются однозначным предвестником эскалации.

Аль-Ауд имеет скандальную репутацию. Он известен регулярной сменой политических позиций в личных интересах. В 2015 году, являясь одним из лидеров группировки «Шабаб ас-Сунна» в составе объединённых формирований Свободной сирийской армии , он пытался вытеснить сторонников «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) из родного региона. После того, как правительственные соединения установили контроль над югом Сирии, заключив сделку с оппозицией, аль-Ауд передал САА тяжёлое вооружение и присоединился к сформированному при российском участии Пятому корпусу — соединению, которое продвигает интересы Москвы в армейских структурах.

Конечно, возможный уход «Хезболлы» с Голан не может не радовать Израиль, однако сама история аль-Ауда заставляет сомневаться в устойчивости российских интересов в этом районе и в том, что контроль над сирийской частью Голан будет находиться в надёжных руках.