Эксперты рассказали, что не так с турецкими томатами 

В конце июня на заседании рабочей группы по защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции представители Минэкономразвития рассказали о претензиях турецкой стороны, связанных с действием в России квоты на импорт томатов, и обратились в Минсельхоз с просьбой сформировать позицию по этому вопросу с учетом баланса внутреннего рынка и возможных последствий для отечественных производителей (протокол заседания есть в распоряжении «РГ»). Как рассказали в Минсельхозе, вопрос об изменении квоты целесообразно рассматривать только по итогам ее выборки в полном объеме.

В 2015 году Турция ввезла территорию России 338 тыс. тонн томатов. А квоты для турецких томатов были введены в 2016 году после того, как российский самолет был сбит турецким истребителем. Сначала импорт некоторых турецких продуктов был вовсе запрещен. Затем Россия стала понемногу ослаблять санкции: для турецких помидоров в последний раз квота была пересмотрена в феврале 2020 года — со 150 тыс. до 200 тыс. тонн.

Пока речь не идет о полной отмене квоты, знают участники рынка. Возможно, к концу сентября можно ожидать пересмотра в сторону небольшого увеличения.

По оценке Плодоовощного союза, доля Турции в общем объеме импорта томатов составляет 17%. В прошлом году импорт томатов из Турции составил 94 тыс. тонны. А в 2020 году в Россию уже завезено 53 тыс. тонн турецких томатов на сумму 62 млн долларов. И в рамках действующей квоты они могут привезти еще 17 тыс. тонн. С учетом того, что сейчас турецкие томаты в Россию не поставляются (у нас в разгаре сезон открытого грунта), то эти поставки придутся на четвертый квартал 2020 года и окажут прямое влияние на экономику тепличных комплексов, которые в этом году и так столкнулись с ростом себестоимости, падением спроса и другими негативными факторами, считает директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

"Поэтому мы считаем, что увеличение квот в действующих условиях нецелесообразно", — убежден он.

Он напоминает, что, благодаря господдержке, за последние три года в развитие защищенного грунта инвесторами вложено около 195 млрд рублей. За это время построено более 800 га теплиц и создано свыше 9,5 тыс. рабочих мест. По оценке Плодоовощного союза, производство томатов в России за пять месяцев 2020 года к аналогичному периоду 2019 года выросло на 38,5% до рекордных 149 тыс. тонн. А импорт за тот же период снизился на 15,5%. В России сегодня действует более 2,6 тыс. га тепличных комплексов, а обеспеченность по отечественному томату уже составляет более 50%. Вместе с тем, согласно Доктрине продовольственной безопасности, страна должна обеспечивать себя сама по овощам в целом на 90%.

При этом, по данным Росстата, оптовые цены на томаты в 2020 году снизились на 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. А весной прошлого года оптовые цены на импортную продукцию были на 87% ниже средних оптовых цен отечественных производителей.

Но даже если турецкие томаты продолжат поступать на отечественный рынок, крайне важно обеспечить их тщательную проверку на предмет фитосанитарной безопасности. «Турция сегодня является одной из неблагополучных стран по новым и очень опасным болезням томатов, которые при попадании в теплицу могут убить все растения буквально за неделю», — указывает Михаил Глушков.

Кроме того, опасность импортные томаты могут представлять и для потребителя. Сейчас на границе отсутствует контроль за остаточным содержанием пестицидов и агрохимикатов в импортируемых овощах. Такая функция возлагалась на Россельхознадзор до 2011 года, но потом она была упразднена. И после отмены контроля со стороны Россельхознадзора поставки опасной продукции увеличились в разы, утверждает эксперт. «Сейчас по сути импортеры не несут ответственности за поставку некачественной и опасной продукции на наш рынок. Это позволяет использовать при производстве запрещенные в России средства защиты растений и удобрения», — утверждает Глушков.