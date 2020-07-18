Объяснена внезапная проверка войск в России

Военный аналитик и политолог Иван Коновалов разъяснил, зачем нужны внезапные проверки войск в РФ . Поводом стала внезапная проверка войск Южного и Западного округов, объявленная президентом Путиным.

По словам Коновалова, подобные проверки — это уже традиция, она есть в системе подготовки российских вооружённых сил несколько лет.

Это постоянная, фактически рутинная вещь. Её проведение вполне укладывается в программу строительства ВС и их боевой подготовки, — сказал эксперт.

Тем более что из-за борьбы с коронавирусом масштабные учения не проводились три с лишним месяца, отметил политолог. И это тоже сказалось на российской армии, так что проведение учений вполне логично, приводит мнение аналитика «Радио Sputnik».

Коновалов объяснил необходимость проведения учений ещё одним фактором: в сентябре будут проводиться стратегические учения «Кавказ-2020», и внезапная проверка станет для них стартом. Тем более что за этими учениями будут очень придирчиво наблюдать западные коллеги.

Так что нам необходима такая проверка. И я не стал бы, как это обычно делает западная пресса, устраивать вокруг неё алармистскую информационную шумиху, — резюмировал эксперт.

Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов предусматривает оценку войск в плане обеспечения безопасности на юго-западе страны, уровня подготовки к учениям «Кавказ-2020», для чего привлечены более 149 тысяч человек, свыше 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 кораблей и судов.

В ходе проверки будут проведены 56 учений тактического уровня, в которых задействуют 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в Чёрном и Каспийском морях.