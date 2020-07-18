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Эксперт объяснил необходимость внезапной проверки войск в РФ 

News.ru и ещё 3 29 минут назад
Объяснена внезапная проверка войск в России
Фото: globallookpress.com
Военный аналитик и политолог Иван Коновалов разъяснил, зачем нужны внезапные проверки войск в РФ. Поводом стала внезапная проверка войск Южного и Западного округов, объявленная президентом Путиным.
По словам Коновалова, подобные проверки — это уже традиция, она есть в системе подготовки российских вооружённых сил несколько лет.
Это постоянная, фактически рутинная вещь. Её проведение вполне укладывается в программу строительства ВС и их боевой подготовки, — сказал эксперт.
Тем более что из-за борьбы с коронавирусом масштабные учения не проводились три с лишним месяца, отметил политолог. И это тоже сказалось на российской армии, так что проведение учений вполне логично, приводит мнение аналитика «Радио Sputnik».
Коновалов объяснил необходимость проведения учений ещё одним фактором: в сентябре будут проводиться стратегические учения «Кавказ-2020», и внезапная проверка станет для них стартом. Тем более что за этими учениями будут очень придирчиво наблюдать западные коллеги.
Так что нам необходима такая проверка. И я не стал бы, как это обычно делает западная пресса, устраивать вокруг неё алармистскую информационную шумиху, — резюмировал эксперт.
Внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов предусматривает оценку войск в плане обеспечения безопасности на юго-западе страны, уровня подготовки к учениям «Кавказ-2020», для чего привлечены более 149 тысяч человек, свыше 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов и 106 кораблей и судов.
В ходе проверки будут проведены 56 учений тактического уровня, в которых задействуют 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в Чёрном и Каспийском морях.
Ранее NEWS.ru сообщал, что соединения Балтийского флота (БФ) России подняли по тревоге во время внезапной проверки боеготовности. В мероприятиях участвуют свыше 600 военных и более 70 единиц техники, рассказал глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по флоту капитан 1-го ранга Роман Мартов.
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Комментарии 1
Ближний Восток , Армия , Оружие , Роман Мартов , Иван Коновалов
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