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Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки 

Газета.Ru и ещё 52 18 часов назад
Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки
Фото: Газета.Ru
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение об изменении статуса собора Святой Софии является исправлением допущенной в 1934 году исторической ошибки, передает РИА «Новости».
По его словам, турецкие власти, превратив Айя-Софиию в мечеть, исполнили волю 83 млн граждан страны.
Эрдоган подчеркнул, что изменение статуса собора является суверенным правом Турции.
Он также пообещал продолжить оберегать Святую Софию и и сохранять ее культурную ценность.
Ранее Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.
Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.
В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Ближний Восток , ЮНЕСКО , РИА Новости , Турция
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