Страшный сон Израиля и США: армада истребителей Су-30 у Ирана 

Методы, надо сказать, определенно будут самыми грязными. Этот человек иначе просто не умеет. В чем лично признался студентам и преподавателям Техасского университета A&M в доверительной беседе 15 апреля 2019 года: «Когда я был директором ЦРУ , мы лгали, обманывали, воровали. Как будто у нас были целые курсы тренировок по этим вещам».

При этом 70-й госсекретарь США необъявленную войну с Ираном назвал «славным американским экспериментом».

Короче: по мнению Помпео, США не в силах «наклонить» только две страны из пятнадцати членов СБ ООН (постоянных и непостоянных) — это Россию Китай . Значит — будет задействован план «Б». Суть которого, очевидно, в том, чтобы резко обвинить Иран в нарушении условий «ядерной сделки». Той самой, из которой администрация Трампа по собственному почину вышла еще в 2018 году.

Постпред России при ООН Василий Небензя отреагировал на выпад Помпео саркастично: «Это похоже на то, чтобы поставить колено на шею». Сказано с явным намеком на убийство афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским в Миннесоте. Но Иран — это не больной негр-наркоман, которого умело задушил американский блюститель порядка.

Нью-Дели, Рим и Напомним: президент Ирана Хасан Роухани уже пригрозил Америке, что его страна «даст сокрушительный ответ, если эмбарго на поставки оружия будет продлено». Но, похоже, американцам давно начхать на угрозы Тегерана. Помпео, на самом деле, боится другого. По его словам: «Если эмбарго на поставки оружия будет снято, Иран сможет свободно приобретать истребители российского производства, которые смогут нанести удар в радиусе до 3000 километров по таким городам, как Эр-Рияд Варшава ».

Ладно, с Саудовской Аравией , вроде бы, понятно: чисто теоретически удар по ней персов возможен. Как-никак Тегеран является шиитским центром, а Эр-Рияд — суннитским. Вот и конфликтуют тысячу лет две мусульманские державы между собой по религиозным причинам.

С другой стороны, обе страны ведут себя достаточно сдержанно. Понимая, что война между ними равносильна самоубийству. Тем не менее, минимальный шанс все-таки имеется. Но зачем иранцам бомбить столицы Индии, Италии и даже Польши — вопрос, конечно, интересный. По идее, Помпео должен был в том же ряду назвать города Израиля и военные корабли НАТО в Персидском заливе. Но почему-то «постеснялся». Видимо, по привычке врать.

Итак, главная причина продления эмбарго ООН на поставки оружия Тегерану, по мнению США, чьи международные интересы отстаивает Помпео, заключается в срыве потенциального договора между Россией и Ираном по поставке тяжелых российских истребителей.

Речь идет о крупнейшей партии Су-30, о которой между Тегераном и Москвой, похоже, была достигнута твердая договоренность еще в 2016 году. Общая сумма контракта $8 млрд, часть из которых должна пойти еще на закупку учебно-тренировочных самолетов Як-130, вертолетов Ми-8 и Ми-17, мобильных ракетных комплексов береговой обороны «Бастион-П», фрегатов и дизель-электрических подводных лодок. Но в любом любом случае, в приоритете у Ирана названы «Сушки».

Тогда, в 2016 году, поставку должен был одобрить СБ ООН. Но бывший на тот момент президент США Обама выступил против. Путин, вероятно, предложил Роухани подождать. В итоге сделка, видимо, была перенесена на октябрь 2020 года, когда истекает срок эмбарго. За это время интерес к нашим самолетам у персов только усилился. Сегодня Тегеран рассматривает помимо Су-30 и МиГ-35. И даже, как утверждают, Су-57.

Оно и понятно. ВВС Израиля в небе независимой Сирии ведут себя крайне агрессивно, безнаказанно уничтожая базы и живую силу иранского Корпуса стражей исламской революции, воюющего на стороне Асада. Персам пока просто нечем ответить евреям в воздухе САР.

Даже по самым смелым оценкам, Тегеран может сегодня выставить против них лишь 30 боевых самолетов. В основном — «древние» F-4 и F-5, а также чуть более «свежие» F-14 Tomcat. У иранцев есть еще перехватчики HESA Saeqeh (примерно 6 единиц) собственного производства. Но их сами хозяева считают сырыми и откровенно слабыми машинами.

В наличии и совсем немного боеспособных МиГ-29 и легких китайских истребителей J-7.

В свою очередь Тель-Авив в разное время приобрел за рубежом порядка 650 самолетов. В их числе не только новейшие американские «невидимки» F-35, но и их же тоже вполне современные F-15 «Орел» и F-16 «Боевой сокол», многие из которых прекрасно модернизированы. Даже если часть «Орлов» и «Соколов» выведена из строя или продана, Нетаньяху, как говорится, «одной левой» победит Роухани в сирийском небе.

Но и это не самая большая проблема Тегерана из-за на нынешний день слабеньких национальных ВВС. Согласно исследованию военных экспертов Университета Брауна, Израиль в любой момент может начать атаку на ядерные объекты Ирана роем из ста и более истребителей F-15 и F-16, многие из которых будут нести бункерные бомбы GBU-28.

Слабым местом такой операции является заправка еврейских самолетов топливом для полета обратно. Но, вероятно, уже решен вопрос об использовании при ударе по Ирану иракских аэродромов, находящихся под контролем США. Или тех, что будут специально временно захвачены спецназом Израиля. Конечно, для Тель-Авива организация подобной вылазки спецназа оказалась бы логистическим ужасом. Но гораздо больший кошмар для еврейского государства — возможный ядерный статус Тегерана, который может стать явью в ближайшей перспективе.

С учетом того, что «Моссад» уже не раз делился с мировой общественностью утечками о ходе тегеранской ядерной программы, час «Х» еще не пробил, но близок. Генерал-лейтенант Рональд Берджесс, бывший директор Разведывательного управления Министерства обороны США , сообщил, что иранские ядерщики и специалисты для этого имеют необходимые компетенции. Но при этом персы действуют очень осторожно и ждут, когда после окончания эмбарго для них откроется новое «окно возможностей».

Меир Маор, капитан запаса Армии обороны Израиля , прослуживший восемь лет в ВВС, сообщил, что бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак дал понять, что план превентивного удара по ядерным объектам Ирана давно разработан с учетом боевых возможностей ПВО и авиации этой страны. То, что приказ пока не отдан, означает лишь задержку в разработках Тегерана.

В целом, никто из здравомыслящих западных экспертов не сомневается, что Тель-Авив разрушит ядерные объекты Ирана, если тот начнет производство атомных бомб или зарядов. При нынешнем положении дел в ВВС Ирана имеет все шансы на успех операция «Опера 2.0» (по аналогии с бомбовым ударом в июне 1981 года по иракскому ядерному реактору «Озирак»).

Но с вероятным приобретением Тегераном российских Су-30 и МиГ-35 ситуация для Израиля резко поменяется. В том числе — на сирийском фронте. ВВС еврейского государства придется учитывать фактор наличия самой современной истребительной авиации в руках противника. Поэтому США будут делать все, чтобы продлить оружейное эмбарго. Причем, как сказал Помпео, навсегда.

Однако Белый дом в этом деле имеет весьма скромную поддержку даже со стороны союзников. Максимум, на что могут рассчитывать янки — на европейское контрпредложение, которое продлит часть эмбарго на шесть месяцев под предлогом новых тщательных инспекций МАГАТЭ . Посол Европейского Союза Олоф Скуг сказал, что ядерная сделка «удалила перспективу ядерного Ирана из уравнения региональной безопасности».

Как поведут в этом случае Россия и Китай — не совсем ясно. Возможно, будет тайный размен. Но, в любом случае, через ООН американцам не удастся провести окончательный запрет на поставку из России Су-30 и МиГ-35 Тегерану. Если не в октябре 2020 года, то в апреле 2021 года супероборонный контракт с персами наверняка будет подписан.