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В Греции призвали бизнесменов ввести эмбарго на торговлю с Турцией 

Инфо 24 и ещё 15 12 часов назад
В Греции призвали бизнесменов ввести эмбарго на торговлю с Турцией
Фото: Инфо 24
Президент торгово-промышленной палаты Пирея, предприниматель Василис Коркидис призвал греческих бизнесменов ввести эмбарго на торговлю с Турцией, а потребителей — бойкотировать турецкие товары в связи с превращением собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.
Госсовет Турции — высший административный суд страны — в пятницу аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Они начнутся 24 июля.
«Независимо от официальной позиции нашей страны, правительственных и дипломатических усилий, которые мы, граждане, воспринимаем и полностью уважаем, я предлагаю Центральному союзу палат принять резолюцию протеста, согласно которой мы, как предприниматели, не импортируем и не экспортируем в Турцию, а как потребители, мы не покупаем их продукты со штрих-кодом, который начинается с 868 и 869 (штрих-коды Турции — ред.)», — говорится в письме Коркидиса Центральному союзу палат. Его текст публикует экономическое издание «Нафтемпорики».
По его мнению, из-за действий «соседа» греческий рынок должен бойкотировать его продукцию, а правительство — попросить ЕС ввести торговые санкции.
Коркидис заявил, что все осознают, что после запрета на ввоз и потребление продуктов из Турции будет ответ, и, возможно, ущерб экономике Греции будет большим.
«Но сколько стоят действия по падению греческого, христианского и мирового культурного памятника?» — говорится в письме.
Коркидис пишет, что Турция является одним из наиболее важных импортеров греческих продуктов, но она также является причиной огромных расходов на оборону и мигрантов в Греции.
«Экспорт греческой продукции в Турцию может достигать 1,4 миллиарда евро, но и импорт из Турции близок к 1 миллиарду евро. Так достаточно ли положительного сальдо торгового баланса для уравновешивания турецких провокаций? Зачем поддерживать тесные экономические отношения со страной, которая постоянно бросает вызов нашим религиозным убеждениям, нашей истории и нашим национальным суверенным правам?» — говорится в письме.
Ранее полностью запретить импорт и транзит турецких товаров предложил лидер правой партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос. Он предложил также сделать из дома-музея основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка в Салониках музей памяти жертв геноцида понтийских греков.
В Греции несколько месяцев назад звучали призывы к бойкоту турецких товаров из-за действий Турции против курдов.
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