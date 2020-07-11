В Алеппо открыли новый телекоммуникационный центр 

Новый телекоммуникационный центр, способный обслуживать телефонные линии и обеспечивать доступ в интернет для жителей и предприятий, торжественно открыли в Алеппо в Сирии . Как сообщил гендиректор государственной телекоммуникационной компании Сирии Мунир Абед, новый центр долгие годы сможет обеспечивать надежную связь абонентам в городе.

"Мы построили с нуля целый коммуникационный центр. Уже сейчас мы можем подключить 20 тысяч стационарных телефонных линий и оптоволоконных интернет-каналов. Нам удалось закрыть любые телекоммуникационные потребности региона на значительную перспективу", — сказал он на церемонии открытия.

В холле здания, восстановленного после окончания войны, открыли небольшой музей, в котором представлены раритетные телефонные аппараты из старого телеграфа Алеппо. В этом же холле оформлена и фотовыставка, снимки которой показывают, каким здание было после боевых действий и как его удалось восстановить специалистам.

Несмотря на наложенные на Сирию санкции, из-за чего страна лишена возможности импортировать сложную техническую продукцию, для центра удалось достать самое современное оборудование. Чтобы скорее обеспечить в мегаполисе надежную и бесперебойную связь, специалисты монтировали оборудование круглосуточно.

"Мы благодарим наших русских друзей за помощь — без нее ничего бы не получилось. Но мы очень рады, что весь монтаж самого сложного оборудования производили наши специалисты — мы работали даже по ночам, чтобы все успеть по графику, очень уставали, монтаж длился почти девять месяцев. И вот — все работает", — рассказал директор телекоммуникационного центра Ахмед Хасна.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Крупнейший сирийский город Алеппо удалось освободить в 2016 году. Он сильно пострадал в ходе военных действий, многие здания, достопримечательности были разрушены или повреждены. Алеппо был промышленной столицей Сирии, но из-за конфликта большинство его предприятий перестали работать.