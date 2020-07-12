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Эрдоган увязал решение по Святой Софии со строительством великой и сильной Турции 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 15 часов назад
Эрдоган увязал решение по Святой Софии со строительством великой и сильной Турции
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Изменение статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле является шагом к строительству великой и сильной Турции, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV.
Говоря о решении Анкары об изменении статуса Айя-Софии, Эрдоган заявил, что Анкара продолжит «идти верным путем — к строительству великой и сильной Турции», передает РИА «Новости».
Накануне Эрдоган отреагировал на критику решения по собору Святой Софии.
Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент страны Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора. В тот же день из Святой Софии впервые за 86 лет прозвучал призыв на намаз для мусульман. При этом, по словам Эрдогана, мусульманские богослужения в соборе Святой Софии планировалось начать с 24 июля.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил «глубокую обеспокоенность» по вопросу статуса храма Святой Софии и призвал руководство Турции к благоразумию.
Министр культуры и спорта Греции Лина Мендони назвала решение Турции о смене статуса собора Святой Софии «открытым вызовом всему цивилизованному миру». В Греции призвали ввести санкции против Турции из-за решения Анкары по Святой Софии.
В Сенате США решение Эрдогана по Святой Софии назвали оскорблением для христиан.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом шаге Эрдогана по воссозданию Османской империи.
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Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Патриарх Кирилл , Сенат США , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Анкара , Стамбул , Турция
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