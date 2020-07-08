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В Турции за сутки коронавирусом заразились больше тысячи человек 

Газета.Ru и ещё 7 21 час назад
В Турции за сутки коронавирусом заразились больше тысячи человек
Фото: Газета.Ru
В Турции за сутки коронаиврусом заразились больше тысячи человек, написал министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в Twitter.
"За последние 24 часа сделано 49 302 теста, выявлен 1 041 случай", — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в стране заразились почти 209 тысяч, выздоровели 187 тысяч, скончались больше пяти тысяч человек.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.
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Ближний Восток , COVID-19 , ВОЗ , Турция
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