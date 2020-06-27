Волнения в Сирии: Россия воюет с Ираном за юг страны 

Иран. На юге Сирии ситуация никак не успокаивается. Волнения в юго-западных провинциях вспыхнули весной в основном из-за экономических причин, но теперь, как предполагают различные эксперты, эти постоянные демонстрации и беспорядки стали политическим инструментом в руках иностранных сил. Помимо Дамаска важную роль в этом играют Россия

Суть в следующем. Даръа — эта та самая провинция, где вся эта сирийская трагедия берет свое начало. В 2011 году здесь начались протесты, столкновения. Потом была война, охватившая, как мы знаем, все территории республики. Война идет и сейчас, но с тех пор многое изменилось. Неизменной осталась разве что склонность жителей мухафазы Даръа активно выражать свою гражданскую позицию. Они привыкли делать это при помощи многолюдных и многочисленных демонстраций, зачастую сопровождающихся насилием. Насилием как со стороны власти, так и протестующих. Долгое время эта территория контролировалась противниками Башара Асада . Вернуть землю удалось только в 2018 году после тяжелых боев, сопровождавшихся гуманитарной катастрофой и рядом прочих осложнений. Какое-то время обстановка здесь была относительно спокойной — случались теракты, какие-то стычки, но все это происходило, по меркам остальной Сирии, весьма редко.

В 2020 году почему-то все сильно изменилось. Очень вероятно, что местный люд, охотливый до бунтарства, устал терпеть нищету и произвол. Здесь не просто нет работы, здесь не просто нет школ и медучреждений, здесь даже с продовольствием очень тяжелая обстановка. Вроде бы товары завозятся, только вот так совпало, что в стране жуткая инфляция, к которой скоро впору будет добавлять приставку «гипер». Сирийский фунт в очередной раз обесценился, но местные в сложных экономических вопросах слабо разбираются, оттого для них резкий рост цен на все говорит только о хамстве предпринимателей и/или власть имущих. Плюс ко всему, в этой самой Даръа и примыкающих районах соседних провинций уже которое время действует режим контртеррористической операции. Последний, к слову, и введен в связи с активной бунтарской деятельностью жителей юго-запада страны. Местные настолько устали, что начали нападать на военных, чиновников и всех прочих, кто им не по духу и кто так или иначе связан с официальными властями.

В общем, стандартный сценарий, характерный для очень многих гражданских конфликтов. Только вот в последнее время эти группы протестующих стали потихоньку превращаться в инструмент крупных политически и военных сил. По крайней мере, ряд местных и прочих арабских СМИ полагает, что Россия и Иран вовсю пытаются использовать народное недовольство себе во благо.

Например, не так давно на юго-западе Сирии были протесты, в ходе которых местное население выражало недовольство Башаром Асадом и требовало от российских военных покинуть арабскую республику. Злые языки приписали Ирану некое участие в этих демонстрация. Мол, у русских и персов сейчас много споров за юг страны, оттого они пытаются максимально закрепиться чуть ли не в каждом населенном пункте района.

Русские в долгу не остались и вслед за этим якобы организовали свои собственные акции протеста. Сообщается, что это были крупнейшие выступления за последние несколько лет. Все началось с похорон в городе Бусра аш-Шам, одном из древнейших поселений провинции Даръа. Хоронили членов некоего созданного Россией формирования из сирийцев. Называют это формирование местные СМИ «пятой бригадой». Члены этой группировки совместно с большим количеством местных жителей сразу после похорон выступили с акцией протеста, что вызвано странными причинами гибели похороненных товарищей.

Чего требовали эти люди? На сей раз обошлось без выпадов в адрес Москвы. Однако откровенная враждебность была выказана по отношению к Башару Асаду. Мол, он должен уйти, и да здравствует Сирия. При этом, похоже, причину многих своих бед жители юго-запада видят в иранцах и тесно связанной с ними Хезболлой . По крайней мере, от них требовали убраться из Сирии.

Что ж, возможно, все это — вбросы сирийской оппозиции, которая стремится поссорить Тегеран и Москву. Как ни крути, это один из немногих ее шансов выжить сегодня. Тем не менее, исключать возможность конфликтов между Россией и Ираном нельзя. Ранее уже имели место быть не просто споры, но даже стычки — сообщалась о стрельбе на востоке в провинции Дэйр-эз-Зор. Тогда, кажется, даже были жертвы со стороны некоего проиранского формирования. Кроме того, сейчас есть мнение, что у Кремля с персами есть серьезные разногласия по вопросу будущего Башара Асада. Мол, Тегеран по-прежнему желает, чтобы он правил и полностью отработал все персидские деньги, в него вложенные, Москва же, куда более дальновидная, желает закрепиться в Сирии надолго, оттого стремится убрать всем поднадоевшего Асада в 2021 году, когда пройдут местные выборы президента. В противном случае стабилизировать республику надолго не получится — она будет загораться то там, то здесь. В конце концов, есть риски зарождения еще одной гражданской войны, а это для российской экономики уже будет крайне неинтересная авантюра. В общем, Москве нельзя терять то, что есть сейчас, пускай, больших благ все завоеванное и не принесло. Ну, лучше уж синица в руках, чем оказаться у корыта из-за жадности.

Кроме того, по поводу юга-запада Москва спорит с Ираном еще по одной причине — близость Израиля. Тель-Авив, как все мы знаем, крайней болезненно реагирует на любое иранское присутствие в Сирии, тем более, когда речь идет о граничащих с Израилем провинциях. Помнится, когда-то даже от Кремля требовалось убрать иранцев за сотню километров от границы. Более того, эти условия были приняты, и в какой-то момент часть персидских баз на западе Сирии была расформирована, причем не без российского участия. Но в будущем ситуация поменялась — шииты нагрянули сюда и сумели закрепиться. Помимо людей у них здесь есть склады и прочее имущество. Самое интересное, что за нормальное развитие отношений с еврейским государством выступает значительная часть местных жителей и даже министр иностранных дел САР Валид аль-Муаллем недавно об этом говорил. Так что вполне возможно, что они ассоциируют присутствие иранцев с дополнительными трудностями. К тому же, пока персы тут, вряд ли здешний люд сможет торговать своей сельхозпродукцией с Израилем, как он это делал до войны (несмотря на официально не прекратившуюся войну между странами какое-никакое сообщением все же было — авт.). У России же с Тель-Авивом все хорошо, оттого, быть может, просили убраться только иранцев, но не наших бойцов.