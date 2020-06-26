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Яркую оранжевую вспышку сняли в небе над Тегераном 

ТК «Звезда» и ещё 5 23 минуты назад
Тегеран озарила сильная оранжевая вспышка
Фото: tvzvezda.ru
На востоке города взорвался резервуар с газом.
В восточной части Тегерана местные жители стали свидетелями странного явления. Небо над городом озарила яркая оранжевая вспышка, а затем исчезла с поля зрения.
Интернет-пользователи тут же принялись гадать, что это было. Однако спустя несколько часов представитель министерства обороны Ирана Давуд Абди заявил в эфире телеканала IRINN, что на востоке Тегерана взорвался резервуар с газом. Очевидно, это ЧП и стало причиной появления яркой вспышки. В результате происшествия никто не пострадал.
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Ближний Восток , Происшествия , Тегеран
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