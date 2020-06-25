«Крестный отец»: кто такой глава «Моссада» Йоси Коэн?

Израиль пытается аннексировать палестинские территории, не поссорившись с арабскими соседями. Большая роль в этом отведена главе «Моссада» Йоси Коэну, который ранее уже провел несколько успешных операций и которого издание Raseef22 (Ливан) называет преемником Нетаньяху. Статья раскрывает подробности его деятельности.
Израильская газета «Джерузалем пост» сообщила, что глава израильской внешней разведки «Моссад» Йоси Коэн предпринимает попытки смягчить сопротивление арабских государств в отношении установления суверенитета Израиля над частью территорий Западного берега согласно плану премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В газете говорится, что в ближайшем будущем Коэн встретится с несколькими умеренными арабскими лидерами, чтобы снизить градус напряженности из-за израильского плана.
Немаловажно отметить, что вышеупомянутая дипломатическая миссия является частью более масштабной программы, в которой предусмотрены и другие миссии. На сегодняшний день это крайне важно для израильского руководства, считают аналитики.
Палестинский политолог Айман ар-Ракаб рассказал Raseef22, что Коэн добился больших успехов в развитии отношений между Израилем и арабскими странами, включая некоторые государства Персидского залива, и «сумел открыть новые горизонты для государства-оккупанта».
В статье, опубликованной 12 февраля израильской газетой «Гаарец», говорится, что Коэн вместе с главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шабатом и другими израильскими должностными лицами совершил несколько визитов в страны Персидского залива в рамках предпринимаемых усилий по нормализации дипломатических отношений с арабскими государствами.
Более того, Коэн создал новое подразделение в «Моссаде», которое специализируется на управлении взаимоотношениями с арабскими странами, что сводит на нет роль Министерства иностранных дел в области развития отношений Израиля с иностранными государствами.
В 2018 году Коэн организовал встречу Биньямина Нетаньяху и покойного султана Омана Кабуса ибн Саида, что стало беспрецедентным шагом в истории нормализации отношений между Израилем и государством Персидского залива.
Ар-Ракаб отмечает, что Коэн сыграл заметную роль в выстраивании связей между Израилем и арабскими странами Африки. Например, именно он организовал встречу Нетаньяху с председателем Суверенного совета Судана генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом в феврале 2020 года.
Палестинский политолог также утверждает, что Коэн сыграл решающую роль в оказании помощи Министерству иностранных дел Израиля по многим вопросам.
Кто такой Йоси Коэн?
Согласно израильской газете «Гаарец», Йоси Коэн родился в ортодоксальной религиозной еврейской семье в Иерусалиме в 1961 году. Его отец был активистом подпольной организации «Иргун», которая была активна до создания Государства Израиль. Йоси Коэн учился в школе «Yeshivat Or Etzion», которую возглавлял раввин Хаим Друкман. В настоящее время один из его сыновей закончил службу в армии офицером подразделения «8200».
Семья Коэн, как известно, принадлежит к группе ортодоксальных евреев «масорти». Сам Йоси Коэн не носит «кипу» (маленькую шапочку), кроме субботы, что может быть связано с тем, что офицеры «Моссада» привыкли маскировать свою внешность.
Проведя некоторое время в израильской армии, он присоединился к «Моссаду» в 1983 году. Сначала молодой офицер занимался подбором агентов, а затем продвинулся по карьерной лестнице, возглавив Отдел вербовки и агентурной работы «Цомет», где он работал в период с 2006 по 2011 годы. Кроме того, Йоси Коэн возглавлял Отдел сбора и анализа технической информации.
В 2011-2013 годах Коэн занимал должность заместителя начальника «Моссада», но разногласия с руководством в лице Тамира Пардо, заставили его искать другую работу. Он был назначен советником по национальной безопасности Израиля и способствовал развитию отношений с коллегами в Америке и Европе. В 2015 году он возглавил «Моссад».
По словам экспертов по политическим коммуникациям, Коэн старается всегда появляться в элегантной одежде, чтобы привлечь внимание общественности. Более того, он имеет «близкие отношения» с Биньямином Нетаньяху и его женой Сарой.
Американский журнал Newsweek, со своей стороны, процитировал слова Ури Дроми, официального представителя правительства Рабина Ицхака и Шимона Переса в период с 1992 по 1996 годы, который заявил, что Коэн — «привлекательный молодой человек», а многие люди даже называют его «моделью» за то, что он носит красивые костюмы и стильно укладывает волосы.
Чего добился Коэн?
Помимо последних достижений в развитии отношений между Израилем и арабскими странами, Коэн годами руководил «Моссадом» и проводил успешные операции.
Он лично руководил операцией «Моссада» по похищению ядерного архива из самого сердца Тегерана в январе 2018 года. Согласно статье, опубликованной израильской газетой «Джерузалем пост», Коэн произвел большое впечатление на американскую администрацию, а когда он встретился с государственным секретарем США Майком Помпео в марте 2018 года, тот выразил свое восхищение и сказал, что «Моссад» по-новому раскрыл значение слов «смелость и отвага».
Согласно упомянутой статье, Коэн превратил «Моссад» в мощную машину, которая работает против Ирана, активно ограничивает усилия ХАМАСа по разработке собственного оружия и убеждает африканские и суннитские арабские государства открыто поддерживать отношения с Израилем.
Недавно американская газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, в которой говорится о большом вкладе «Моссада» в борьбу против коронавирусной инфекции. «Моссад» сыграл важную роль в приобретении иностранного медицинского оборудования и соответствующих технологий. Об этом сообщают израильские медицинские работники и сотрудники службы безопасности.
Согласно статье, «Моссад» использовал шпионскую сеть и связи за рубежом, чтобы удовлетворить все потребности медицинского персонала в Израиле. Более того, сообщалось о некотором оборудовании, прибывшем из стран Персидского залива, с которыми Израиль не имеет официальных дипломатических отношений.
Один из чиновников сообщил:
«В одних случаях Коэн связывался со своими коллегами в других странах. Зачастую таких контактов было достаточно для ускорения закупок необходимых товаров. В других случаях он напрямую общался с главами стран».
В мае 2020 года Нетаньяху лично встретился с Коэном и выразил благодарность за успешное руководство Центром «Моссада» по закупке необходимого оборудования из-за рубежа для борьбы с коронавирусом. Он сказал ему:
«Сначала я хочу поблагодарить вас. Я поручил вам и Министерству обороны приобрести необходимое оборудование, и вы сделали это очень хорошо. Результаты говорят сами за себя».
Коэн сменит Нетаньяху?
Йоси Коэн руководит «Моссадом» на протяжении пяти лет, поэтому ожидается, что вскоре он станет преемником Нетаньяху. Отмечается, что у палестинцев это, определенно, вызывает беспокойство из-за радикальной позиции Коэна в отношении палестино-израильского урегулирования. Более того, он настаивает на том, что уход президента Палестины Махмуда Аббаса необходим для любого прогресса.
По словам ар-Ракаба, нынешний глава «Моссада» Йоси Коэн стал настоящей звездой израильских СМИ из-за многочисленных успехов в вышеупомянутых файлах.
По его мнению, все указывает на то, что Коэн стремится к политической роли после окончания работы в «Моссаде», а освещение его деятельности в средствах массовой информации является лишь прелюдией к этому. Но это произойдет не скоро, потому что Нетаньяху не планирует обзаводиться преемником в ближайшее время. Нетаньяху все еще надеется остаться у власти и даже идет на новые выборы, но ему нужен Коэн в качестве «крестного отца» для налаживания отношений с арабскими странами.
С другой стороны, палестинский политолог Насер Лахам указывает на то, что Коэн подвергается резкой критике со стороны израильских аналитиков, которые считают, что он работает в угоду капризам, желаниям и интересам Нетаньяху.
По его мнению, визиты Коэна в арабские страны не имеют никакого значения для внутриполитической ситуации в Израиле, поскольку подавляющее большинство израильтян заинтересованы в деньгах, работе и карьерном росте.
Однако, согласно вышеупомянутой статье в «Нью-Йорк Таймс», Коэн пользуется всеобщим уважением после успехов в борьбе с коронавирусным кризисом в Израиле.
Военный аналитик Йона Джереми Поуп в своей статье, опубликованной в «Джерузалем пост» в апреле 2020 года, говорит о том, что достижения Коэна, особенно его роль в борьбе с коронавирусом, наряду с утечкой данных о других операциях, которые он вел, тайная роль в убийстве командующего иранским подразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, а также его усилия по открытию дипломатических каналов с государствами Персидского залива и Суданом, проложили путь к тому, чтобы он возглавил Израиль.
По словам военного аналитика, в ближайшее время станет больше известно об операциях, проводимых Коэном, что повысит его рейтинг внутри страны.
Йона Джереми Поуп напомнил, что Коэну остался год в должности главы «Моссада». Любопытно отметить, что он весьма зациклен на собственной внешности и внешнем облике, что отличает его от предыдущих руководителей «Моссада», чья карьера закончилась после ухода со службы.
Поуп подчеркнул, что Коэн обладает даром убеждения. Кстати говоря, подобное повышение в должности от руководителя «Моссада» до главы Израиля станет первым в истории страны. Йоси Коэн сможет по-новому раскрыть разведывательную информацию на политической карте.
По мнению Поупа, правому лагерю, вероятно, будет удобнее, если бывший начальник разведки вступит в новую должность. Военный аналитик добавил:
«Если кто-нибудь другой не поднимет эстафетную палочку после Нетаньяху, то у Коэна будет шанс».