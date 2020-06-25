«Крестный отец»: кто такой глава «Моссада» Йоси Коэн?

Raseef22 (Ливан) называет преемником Израиль пытается аннексировать палестинские территории, не поссорившись с арабскими соседями. Большая роль в этом отведена главе «Моссада» Йоси Коэну, который ранее уже провел несколько успешных операций и которого изданиеназывает преемником Нетаньяху . Статья раскрывает подробности его деятельности.

Израильская газета «Джерузалем пост» сообщила, что глава израильской внешней разведки «Моссад» Йоси Коэн предпринимает попытки смягчить сопротивление арабских государств в отношении установления суверенитета Израиля над частью территорий Западного берега согласно плану премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В газете говорится, что в ближайшем будущем Коэн встретится с несколькими умеренными арабскими лидерами, чтобы снизить градус напряженности из-за израильского плана.

Немаловажно отметить, что вышеупомянутая дипломатическая миссия является частью более масштабной программы, в которой предусмотрены и другие миссии. На сегодняшний день это крайне важно для израильского руководства, считают аналитики.

Палестинский политолог Айман ар-Ракаб рассказал Raseef22, что Коэн добился больших успехов в развитии отношений между Израилем и арабскими странами, включая некоторые государства Персидского залива, и «сумел открыть новые горизонты для государства-оккупанта».

В статье, опубликованной 12 февраля израильской газетой «Гаарец», говорится, что Коэн вместе с главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шабатом и другими израильскими должностными лицами совершил несколько визитов в страны Персидского залива в рамках предпринимаемых усилий по нормализации дипломатических отношений с арабскими государствами.

Более того, Коэн создал новое подразделение в «Моссаде», которое специализируется на управлении взаимоотношениями с арабскими странами, что сводит на нет роль Министерства иностранных дел в области развития отношений Израиля с иностранными государствами.

В 2018 году Коэн организовал встречу Биньямина Нетаньяху и покойного султана Омана Кабуса ибн Саида, что стало беспрецедентным шагом в истории нормализации отношений между Израилем и государством Персидского залива.

Ар-Ракаб отмечает, что Коэн сыграл заметную роль в выстраивании связей между Израилем и арабскими странами Африки. Например, именно он организовал встречу Нетаньяху с председателем Суверенного совета Судана генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом в феврале 2020 года.

Палестинский политолог также утверждает, что Коэн сыграл решающую роль в оказании помощи Министерству иностранных дел Израиля по многим вопросам.

Кто такой Йоси Коэн?

Согласно израильской газете «Гаарец», Йоси Коэн родился в ортодоксальной религиозной еврейской семье в Иерусалиме в 1961 году. Его отец был активистом подпольной организации «Иргун», которая была активна до создания Государства Израиль. Йоси Коэн учился в школе «Yeshivat Or Etzion», которую возглавлял раввин Хаим Друкман. В настоящее время один из его сыновей закончил службу в армии офицером подразделения «8200».

Семья Коэн, как известно, принадлежит к группе ортодоксальных евреев «масорти». Сам Йоси Коэн не носит «кипу» (маленькую шапочку), кроме субботы, что может быть связано с тем, что офицеры «Моссада» привыкли маскировать свою внешность.

Проведя некоторое время в израильской армии, он присоединился к «Моссаду» в 1983 году. Сначала молодой офицер занимался подбором агентов, а затем продвинулся по карьерной лестнице, возглавив Отдел вербовки и агентурной работы «Цомет», где он работал в период с 2006 по 2011 годы. Кроме того, Йоси Коэн возглавлял Отдел сбора и анализа технической информации.

В 2011-2013 годах Коэн занимал должность заместителя начальника «Моссада», но разногласия с руководством в лице Тамира Пардо, заставили его искать другую работу. Он был назначен советником по национальной безопасности Израиля и способствовал развитию отношений с коллегами в Америке и Европе. В 2015 году он возглавил «Моссад».

По словам экспертов по политическим коммуникациям, Коэн старается всегда появляться в элегантной одежде, чтобы привлечь внимание общественности. Более того, он имеет «близкие отношения» с Биньямином Нетаньяху и его женой Сарой.

Американский журнал Newsweek, со своей стороны, процитировал слова Ури Дроми, официального представителя правительства Рабина Ицхака Шимона Переса в период с 1992 по 1996 годы, который заявил, что Коэн — «привлекательный молодой человек», а многие люди даже называют его «моделью» за то, что он носит красивые костюмы и стильно укладывает волосы.

Чего добился Коэн?

Помимо последних достижений в развитии отношений между Израилем и арабскими странами, Коэн годами руководил «Моссадом» и проводил успешные операции.

Он лично руководил операцией «Моссада» по похищению ядерного архива из самого сердца Тегерана в январе 2018 года. Согласно статье, опубликованной израильской газетой «Джерузалем пост», Коэн произвел большое впечатление на американскую администрацию, а когда он встретился с государственным секретарем США Майком Помпео в марте 2018 года, тот выразил свое восхищение и сказал, что «Моссад» по-новому раскрыл значение слов «смелость и отвага».

Согласно упомянутой статье, Коэн превратил «Моссад» в мощную машину, которая работает против Ирана, активно ограничивает усилия ХАМАСа по разработке собственного оружия и убеждает африканские и суннитские арабские государства открыто поддерживать отношения с Израилем.

Недавно американская газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, в которой говорится о большом вкладе «Моссада» в борьбу против коронавирусной инфекции. «Моссад» сыграл важную роль в приобретении иностранного медицинского оборудования и соответствующих технологий. Об этом сообщают израильские медицинские работники и сотрудники службы безопасности.

Согласно статье, «Моссад» использовал шпионскую сеть и связи за рубежом, чтобы удовлетворить все потребности медицинского персонала в Израиле. Более того, сообщалось о некотором оборудовании, прибывшем из стран Персидского залива, с которыми Израиль не имеет официальных дипломатических отношений.

Один из чиновников сообщил:

«В одних случаях Коэн связывался со своими коллегами в других странах. Зачастую таких контактов было достаточно для ускорения закупок необходимых товаров. В других случаях он напрямую общался с главами стран».

В мае 2020 года Нетаньяху лично встретился с Коэном и выразил благодарность за успешное руководство Центром «Моссада» по закупке необходимого оборудования из-за рубежа для борьбы с коронавирусом. Он сказал ему:

«Сначала я хочу поблагодарить вас. Я поручил вам и Министерству обороны приобрести необходимое оборудование, и вы сделали это очень хорошо. Результаты говорят сами за себя».

Коэн сменит Нетаньяху?

Йоси Коэн руководит «Моссадом» на протяжении пяти лет, поэтому ожидается, что вскоре он станет преемником Нетаньяху. Отмечается, что у палестинцев это, определенно, вызывает беспокойство из-за радикальной позиции Коэна в отношении палестино-израильского урегулирования. Более того, он настаивает на том, что уход президента Палестины Махмуда Аббаса необходим для любого прогресса.

По словам ар-Ракаба, нынешний глава «Моссада» Йоси Коэн стал настоящей звездой израильских СМИ из-за многочисленных успехов в вышеупомянутых файлах.

По его мнению, все указывает на то, что Коэн стремится к политической роли после окончания работы в «Моссаде», а освещение его деятельности в средствах массовой информации является лишь прелюдией к этому. Но это произойдет не скоро, потому что Нетаньяху не планирует обзаводиться преемником в ближайшее время. Нетаньяху все еще надеется остаться у власти и даже идет на новые выборы, но ему нужен Коэн в качестве «крестного отца» для налаживания отношений с арабскими странами.

С другой стороны, палестинский политолог Насер Лахам указывает на то, что Коэн подвергается резкой критике со стороны израильских аналитиков, которые считают, что он работает в угоду капризам, желаниям и интересам Нетаньяху.

По его мнению, визиты Коэна в арабские страны не имеют никакого значения для внутриполитической ситуации в Израиле, поскольку подавляющее большинство израильтян заинтересованы в деньгах, работе и карьерном росте.

Однако, согласно вышеупомянутой статье в «Нью-Йорк Таймс», Коэн пользуется всеобщим уважением после успехов в борьбе с коронавирусным кризисом в Израиле.

Военный аналитик Йона Джереми Поуп в своей статье, опубликованной в «Джерузалем пост» в апреле 2020 года, говорит о том, что достижения Коэна, особенно его роль в борьбе с коронавирусом, наряду с утечкой данных о других операциях, которые он вел, тайная роль в убийстве командующего иранским подразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, а также его усилия по открытию дипломатических каналов с государствами Персидского залива и Суданом, проложили путь к тому, чтобы он возглавил Израиль.

По словам военного аналитика, в ближайшее время станет больше известно об операциях, проводимых Коэном, что повысит его рейтинг внутри страны.

Йона Джереми Поуп напомнил, что Коэну остался год в должности главы «Моссада». Любопытно отметить, что он весьма зациклен на собственной внешности и внешнем облике, что отличает его от предыдущих руководителей «Моссада», чья карьера закончилась после ухода со службы.

Поуп подчеркнул, что Коэн обладает даром убеждения. Кстати говоря, подобное повышение в должности от руководителя «Моссада» до главы Израиля станет первым в истории страны. Йоси Коэн сможет по-новому раскрыть разведывательную информацию на политической карте.

По мнению Поупа, правому лагерю, вероятно, будет удобнее, если бывший начальник разведки вступит в новую должность. Военный аналитик добавил: