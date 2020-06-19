Россия прикроет сирийские древности новой военной базой 

Российское командование заподозрили в получении полного контроля над одним из аэродромов под Пальмирой, что дало повод говорить о стремлении Москвы расширить число военных объектов в Сирии . Соответствующими данными делятся арабские СМИ. Пальмира, как считается, не только поможет командованию вооружённых сил (ВС) РФ тактически, но и станет важным местом с точки зрения туристического потока. Правда, в западной исследовательской среде видят в расширяющемся российском присутствии только стратегическую проблему.

О расширении контроля ВС РФ над объектом в Пальмире изданию Zaman Al-Wasl сообщили информированные источники. По их данным, силы сирийского правительства передали россиянам управление над аэродромом на неопределённый срок. Признаком этого стал визит на объект российской военной делегации, которую принял командующий 22-й бригадой ВВС САР генерал-майор Тауфик Мухаммед Хаддур. Источники Zaman Al-Wasl утверждают, что с аэродрома были выведены иранские элементы. Это даёт основания полагать, что речь идёт о переходе под российское командование известной базы Тияс (T4), многократно становившейся мишенью ударов израильских ВВС. Zaman Al-Wasl утверждает, что россияне начали реконструировать инфраструктуру с тем, чтобы превратить объект в военную базу, способную принимать российские боевые и гражданские самолёты. У источников издания есть уверенность в том, что она будет похожа на Хмеймим. Российские военные использовали Т4 в качестве аэродрома подскока ещё при первом штурме Пальмиры.

Позже силы Башара Асада и подконтрольные Тегерану иррегулярные формирования использовали Тияс для базирования беспилотных летательных аппаратов и приёма грузов из Ирана. Переход базы под полный российский контроль означал бы некий акт умиротворения Израиля. Накануне на военном объекте действительно были замечены некоторые нехарактерные перемещения. Мотивы Москвы могут носить двойственный характер. С одной стороны, предполагаемый контроль над Т4 может быть связан с боевыми действиями. Но есть и более долгосрочный, стратегический мотив, который сводится к использованию аэропорта в туристических целях. Как известно, Пальмира включает в себя некоторые важные исторические объекты в Сирии. Следует признать, что сейчас она выполняет и пропагандистскую функцию. Так, в рамках российского нарратива о контроле радикальных боевиков над подответственной американцам зоной вблизи Ат-Танфа внимания заслуживает версия, согласно которой чудом освободившиеся оттуда беженцы хотят попасть в Пальмиру.

Однако западных исследователей, внимательно наблюдающих за Сирией, интересует не столько пропагандистская игра на контрастах, сколько стратегические угрозы. В вышедшем не так давно докладе американской некоммерческой корпорации RAND о «российском вмешательстве в Сирию» отмечается, что российские ВС, тайно или в небольшом количестве, всё равно будут присутствовать практически в любой зоне конфликта в регионе Ближнего Востока и за его пределами.

Это создаёт значительные операционные и эскалационные риски для сил США, которые действуют в тех же театрах. Планировщики всегда должны быть в курсе российских интересов в каждой стране региона и должны ожидать конкуренции как за базирование, так и за влияние в тех государствах, где Москва уже совершила дипломатическую и военно-политическую интервенцию, — говорится в исследовании.

ВВС США в будущем столкнутся с более «перегруженным», а порой и оспариваемым воздушным пространством в своей зоне ответственности, полагают эксперты RAND. Потенциальное присутствие российских сил или подрядчиков несёт в себе целый комплекс трудностей для планировщиков, заключают аналитики. Вероятно, такую же сложность может создать и расширение российского присутствия в сирийской пустыне.