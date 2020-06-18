Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео 

Портал The Drive проанализировал видео обломков трех ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями, опубликованное в Twitter. По его мнению, это лучшее на сегодняшний день изображение секретного оружия.

Ролик выложили через три дня после удара по внедорожникам террористов в сирийской провинции Идлиб . В результате атаки погибли двое человек, один гражданин Иордании , а другой Йемена

В обломках одной из ракет хорошо видны по крайней мере три лезвия, прикрепленные центральной конструкции ступицы. Также можно увидеть красные сферы, являющиеся пневматическими аккумуляторами. Но этот компонент входит и в базовую версию ракеты AGM-114 Hellfire.

Новое видео впервые позволяет прочесть официальную маркировку «летающей бритвы». Выглядит она так: P/N: 13707784AGM-114R-9X S/N: 2007108 Lot: MGP17K835M131. Буквы P / N означают «Управляемая ракета, наземная атака».