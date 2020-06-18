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Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео 

Российская Газета 1 час назад
Летающая бритва: обломки секретных ракет с лезвиями показали на видео
Фото: Российская Газета
Портал The Drive проанализировал видео обломков трех ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями, опубликованное в Twitter. По его мнению, это лучшее на сегодняшний день изображение секретного оружия.
Ролик выложили через три дня после удара по внедорожникам террористов в сирийской провинции Идлиб. В результате атаки погибли двое человек, один гражданин Иордании, а другой Йемена.
В обломках одной из ракет хорошо видны по крайней мере три лезвия, прикрепленные центральной конструкции ступицы. Также можно увидеть красные сферы, являющиеся пневматическими аккумуляторами. Но этот компонент входит и в базовую версию ракеты AGM-114 Hellfire.
Новое видео впервые позволяет прочесть официальную маркировку «летающей бритвы». Выглядит она так: P/N: 13707784AGM-114R-9X S/N: 2007108 Lot: MGP17K835M131. Буквы P / N означают «Управляемая ракета, наземная атака».
Как отмечается в статье, пока Пентагон официально не подтвердил существование этой ракеты. Но, несмотря на повышенную секретность, AGM-114R9X оставляет слишком отчетливые и специфические следы удара из-за отсутствия боеголовки. Это не позволяет скрыть ее использование.
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Комментарии
Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Пентагон , Идлиб , Иордания , Йемен
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