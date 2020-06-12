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«Спасибо русскому народу»: военные ЦППВС привезли очередную партию гумпощи в Алеппо 

ТК «Звезда» и ещё 3 23 минуты назад
«Спасибо русскому народу»
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Всего российские военные раздали более четырех тысяч тонн продуктов, питьевой воды и товаров первой необходимости.
Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон привезли очередную партию гуманитарной помощи в Алеппо — 250 пакетов, внутри которых уже традиционные продуктовые наборы и целая тонна только что испеченных лепешек.
«Спасибо русским войскам, и русскому народу. Ваша помощь крайне важна для нас, ведь мы только вышли из этой войны, а на нашу страну сразу обрушились международные санкции. Так что вы сами видите, сколько людей пришли сегодня сюда, сколько людей нуждается в помощи», — представитель армянского сообщества Зейбут Геворкян.
Алеппо уже не обстреливают боевики — сирийская армия при поддержке российских ВКС смогла «выдавить» террористов в идлибскую зону деэскалации. Однако экономическая ситуация по-прежнему остается непростой, из-за чего за продовольственными наборами выстраивается длинная.
«Я не смотрел пока, что в пакете, но знаю, что русские не жадные люди и уверен, что там хорошие продукты. Конечно, нам нужна помощь! Из-за карантинных мероприятий и комендантского часа мы долгое время были безработными», — поделился местный житель Шара Петроус
Всего военные из центра по примирению враждующих сторон раздали более четырех тысяч тонн продуктов, питьевой воды и товаров первой необходимости.
Подобные акции по оказанию гуманитарной помощи семьям, наиболее нуждающимся в ней российские военнослужащие проводят на территории всей Сирии.
«Сегодня мы проводим гуманитарную акцию по оказании помощи населению города Алеппо. Подобного рода мероприятия планируем проводить в будущем, как это происходило ранее на протяжении нескольких лет», — заявил представитель ЦППВС Максим Солоха.
Всего на протяжении этих лет российские военные провели уже 2420 подобных акций.
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Ближний Восток , Армия
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