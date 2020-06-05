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Россию в Госдепе призвали «убраться с Ближнего Востока» 

News.ru и ещё 7 7 минут назад
Россию призвали «убраться с Ближнего Востока»
Фото: Juma Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке «деструктивную роль», поэтому она должна «убраться» оттуда. По его словам, Вашингтон 45 лет старался «держать русских подальше» от данного региона.
Выступая на видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, Шенкер подчеркнул, что Москва и Пекин должны знать о последствиях, которые могут возникнуть в результате их выбора.
Также помощник госсекретаря США вспомнил бывшего президента страны Барака Обаму, администрация которого «приветствовала приход русских в Сирию». Шенкер отметил, что предыдущие американские власти полагали, будто это «затянет русских в трясину», но ошиблись. Успех в Сирии подвигнул Москву к действиям в Ливии, и там она в настоящее время «не играет продуктивной или стабилизирующей роли».
Ранее NEWS.ru сообщал, что группа сирийских племён выступила с критикой российской политики. Лидеры кланов, которые проживают на северо-востоке Арабской Республики, объявили о своём несогласии с тем, что местная молодёжь становится объектом вербовки для боевых действий в Ливии. Москву обвиняют в наборе сирийских наёмников для поддержки сил командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.
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Комментарии 1
Ближний Восток , В мире , США , Война в Сирии , Барак Обама , Госдеп США , Институт Ближнего Востока
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