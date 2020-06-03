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Израиль начал подготовку к аннексии части Западного берега реки Иордан 

Lenta.ru 2 часа назад
Израиль начал подготовку к аннексии части Иордана
Фото: Mohamad Torokman / Reuters
Израиль начал подготовку к операции по аннексии Западного берега реки Иордан. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету The Times of Israel.
Согласно данным издания, в среду, 3 июня, начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави созвал совещание, в котором приняли участие глава общей службы безопасности Шин-Бет Надава Аргамана, высшие армейские офицеры и представители силовых ведомств. В ходе совещания были проработаны различные сценарии развития ситуации в связи с предстоящим мероприятием — аннексией порядка 30 процентов территории Западного берега реки Иордан, включая стратегически важную Иорданскую долину.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что осуществление плана по «распространению суверенитета» на часть Западного берега реки Иордан должно начаться 1 июля. По мнению премьера, еврейское государство сейчас впервые с момента основания в 1948 году имеет уникальную историческую возможность утвердить свой суверенитет над Иудеей и Самарией.
План подготовки силовиков к вероятным последствиям такого шага получил название «Рассвет в горах». Издание отмечает, что в число рассматриваемых сценариев вошли как одиночные атаки и протестные акции, так и массовые беспорядки и интифада. Издание также пишет, что не исключается эскалация насилия в секторе Газа.
Однако источники газеты отмечают, что с большой долей вероятности США не поддержат начало процесса аннексии 1 июля. Согласно данным издания, одобрение Вашингтона зависит от завершения работы картографической комиссии США-Израиль, призванной согласовать конкретные границы аннексируемых территорий, а на это могут уйти недели и даже месяцы.
17 мая Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать палестинские территории в пользу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине. До этого к такому шагу Израиль призывали США. Согласно плану главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта — «сделке века») — Палестина должна «несколько увеличиться в размерах», а ее столица — расположиться в Восточном Иерусалиме. Голанские высоты, в свою очередь, отходят Израилю, его столицей Вашингтон считает Иерусалим.
В прошлом месяце глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что на фоне намерений израильского правительства присоединить палестинские земли страна решила расторгнуть все договоренности с Израилем и США.
После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан были основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Израиль
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