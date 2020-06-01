Израильский беспилотник нарушил воздушное пространство Ливана 

БЕЙРУТ , 1 июня. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС вторгся в понедельник в воздушное пространство Ливана и совершил разведывательный полет над горными районами, прилегающими к границе с Сирией . Как передало агентство Al-Wataniya, беспилотник был замечен в небе над вершиной Джебель-эш-Шейх и регионом Рашая-эль-Вади.

"Израильский БПЛА находился в небе несколько часов и обследовал местность на всем протяжении сирийско-ливанской границы от пункта Эль-Факиа на юге до Дейр-Ашаир на севере", — указывается в сообщении.

По данным пресс-службы министерства обороны Ливана, на прошедшей неделе было зафиксировано не менее 20 вторжений израильских истребителей и БПЛА в воздушное пространство страны. Ливанские военные проинформировали командование Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) о нарушениях израильской стороной резолюции 1701 Совбеза ООН , установившей режим прекращения огня на границе после конфликта летом 2006 года.

Президент республики Мишель Аун в свою очередь заявил 20 мая спецкоординатору ООН по Ливану Яну Кубишу, что ливанское правительство «стремится к сохранению спокойствия на границе, несмотря на израильские провокации».