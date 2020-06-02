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Трамп пригрозил мобилизовать все ресурсы для прекращения беспорядков 

News.ru и ещё 43 3 часа назад
Трамп пригрозил ввести армию в американские города
Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует военные и гражданские ресурсы, чтобы остановить беспорядки в стране. По его словам, только так можно остановить череду грабежей.
"Нужно положить конец разрушениям и поджогам и защищать права законопослушных американцев", — цитирует Трампа Reuters.
Глава государства также призвал губернаторов развернуть на своих территориях Национальную гвардию в достаточном количестве. Если же штат откажется от действий, которые способны защитить жизнь американцев, то Трамп пригрозил развернуть там военных и «решить проблему».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп поручил министру обороны направить федеральные войска в штаты, где протесты против полицейского произвола переросли в массовые беспорядки. В Белом доме не уточнили, о каких войсках идёт речь.
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Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Массовые беспорядки , Убийство , Дональд Трамп , Reuters
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