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В ФСБ заявили о сохраняющихся рисках проникновения террористов в Россию 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Риски проникновения в Россию участников международных террористических организаций сохраняются. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
"Сохраняются риски незаконного проникновения на российскую территорию членов международных террористических организаций, контрабандного перемещения через границу религиозно-экстремистской литературы, незаконного оборота оружия и боеприпасов", — сказал он.
По его словам, эта противоправная деятельность характерна для казахстанского, украинского участков границы, а также кавказского направления.
Кулишов сообщил, что в рамках противодействия террористической угрозе на границе выявлено более 1,1 тыс. лиц с признаками причастности к террористической и экстремистской деятельности. При ввозе в Россию обнаружено и задержано около 200 экземпляров экстремистской литературы.
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Комментарии
Ближний Восток , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Москва
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