Прорыть «второй Босфор»: Эрдоган играет с огнём

Турецкий президент планирует построить через Стамбул канал, который должен стать вторым Босфором. Благодаря этому каналу Эрдоган может обойти действующее международное соглашение, уже более 80 лет поддерживающее баланс военных сил в Чёрном море. Тем самым Турция играет с огнём, создавая потенциальный очаг напряжённости между Россией и странами НАТО, пишет немецкая газета Die Welt.

Присутствие военных кораблей в Босфоре строго регламентировано и регулируется международным соглашением — конвенцией Монтрё, пишет немецкая газета Die Welt. Цель этого договора заключается в том, чтобы воспрепятствовать милитаризации Чёрного моря.

Соглашение способствует стабильности в регионе, стратегически важном для Восточной Европы и Ближнего Востока, отмечает издание. Босфор — единственный пролив, который соединяет Чёрное и Средиземное моря.

Однако теперь военное равновесие под угрозой, подчёркивает автор статьи. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует прорыть через Стамбул 45-километровый канал, который соединит два моря и станет вторым — искусственным — Босфором. При этом он не будет подчиняться никаким международным ограничениям и предоставит Турции контроль над движением военных кораблей в регионе.

О намерении построить канал Эрдоган заявлял ещё в 2011 году, когда был премьер-министром Турции. С тех пор начало строительства постоянно откладывалось по финансовым и экологическим соображениям. Но теперь правительство всерьёз взялось за дело. В феврале турецкий министр транспорта и инфраструктуры объявил, что строительство канала начнётся ещё в этом году. В конце марта, несмотря на пандемию коронавируса, было официально заявлено о проведении строительных работ, что спровоцировало возмущение общественности. Критикующие заговорили о том, что лучше инвестировать средства в систему здравоохранения.

Как отмечает Die Welt, для Эрдогана канал — приоритетный проект, который должен принести ему не только выгоду и престиж, но и геополитическую власть. Турецкий президент не отступится от своего замысла — об этом он говорил достаточно часто. В случае строительства канала на турецкой территории он не будет ограничен никакими международными правилами. В итоге конвенция Монтрё, которая с 1936 года регулирует движение кораблей через Дарданеллы, Мраморное море и Босфор, будет аннулирована — по крайней мере, в некоторых областях, пишет немецкая газета.

Действующее соглашение гарантирует доступ гражданским судам в Босфор в мирное время, поясняет издание. Также оно ограничивает максимальное число иностранных военных судов, которые могут проходить через пролив одновременно, до девяти, с общим водоизмещением до 15 тыс. тонн. По оценкам экспертов, для запланированного канала эти правила действовать не будут. В конце концов, для государств с выходом к Чёрному морю — таких, как Россия — и без того действуют другие условия, сообщается в статье.

По конвенции Монтрё, военные корабли других государств могут оставаться в Чёрном море максимум 21 день, а их общее водоизмещение должно составлять не более 30 тыс. тонн. В этом отношении новый канал ничего не изменит, полагают эксперты. Однако президент Эрдоган ещё в январе заявил в интервью турецкому бюро CNN, что канал будет всецело находиться за пределами конвенции Монтрё. Что конкретно он при этом имел в виду, неизвестно, продолжает немецкая газета.

«Это игра с огнём, потенциальный очаг напряжённости между двумя сверхдержавами — Россией и США», — подчёркивает автор статьи.

Дело в том, что если американские и другие военные корабли стран НАТО смогут беспрепятственно проходить по каналу и, таким образом, оказываться в непосредственной близости от российского побережья, Кремль может увидеть в этом прямую угрозу, поясняет издание. Поэтому Россия внимательно следит за развитием событий.

«Опасность канала заключается в том, что он ставит под вопрос все до сих пор действовавшие правила», — отмечает турецкий блогер и фотограф военных кораблей Джем Деврим Яйлалы.

Проект канала обладает конфликтным потенциалом, и дело не только в том, что он несёт угрозу военному равновесию.

С одной стороны, речь идёт о деньгах. Пока неясно, как дорого Турции обойдётся строительство канала. Эрдоган поначалу говорил о сумме примерно в €10 млрд, но критики полагают, что понадобится вдвое больше средств. Турецкое правительство надеется на прибыли, потому что оно может установить высокие пошлины на прохождение по каналу — в отличие от передвижения по Босфору, брать плату за которое Турции не позволяет конвенция Монтрё.

С другой стороны, канал повышает стоимость земель, которые будут находиться на его берегах. Уже сейчас цены на земельные участки вдоль запланированного маршрута стремительно растут. Там должны возникнуть новые поселения и даже целые города. Проект создаст рабочие места и может дать надежду турецкой экономике.

Сторонники строительства канала утверждают, что Босфор опасно переполнен. В действительности морское сообщение через Босфор за последние десять лет сократилось на 20%. К тому же меры безопасности с течением времени улучшаются, и прохождение пролива становится безопаснее. Что касается различных инцидентов на море, они связаны не с высокой транспортной загруженностью, а с техническими неисправностями.

Между тем, особенно активные споры ведутся по поводу ущерба для окружающей среды, отмечает немецкая газета. Эксперты предостерегают, что строительство канала может разрушить равновесие экосистемы в окрестностях Стамбула. Тем не менее официальное разрешение экологической экспертизы проект получил ещё в январе — хотя тысячи жителей Стамбула выступили против строительства канала.

Одним из наиболее известных противников проекта является мэр Стамбула, оппозиционер Эркем Имамоглу. Он называет строительство канала «предательством» города и намерен во что бы то ни стало ему воспрепятствовать. Таким образом, проект стал элементом борьбы за власть. Имамоглу считается соперником Эрдогана, которого следует воспринимать всерьёз, а некоторые даже считают его возможным кандидатом в президенты.

В феврале администрация Стамбула подала в суд жалобу против разрешения экологической экспертизы. Теперь на фоне кризиса с коронавирусом для критиков проекта забрезжила надежда: в середине мая суд Стамбула постановил разрешить составить экспертное заключение по запланированному маршруту канала. Эрдогана эти попытки сопротивления, по-видимому, не впечатлили. По его словам, проект будет осуществлён, «нравится им это или нет», заключает Die Welt.