Полет Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео 

В Сети появилось видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.

На кадрах канала «Звезда» виден взлет бомбардировщиков, а также их полет над морем, снятый из кабины пилотов.

Как сообщили в Минобороны, экипажи самолетов преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более пяти часов, на отдельных этапах их сопровождали истребители Южного военного округа.