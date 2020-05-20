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Полет Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 17 17 часов назад
Полет Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
Фото: Популярная механика
В Сети появилось видео полета бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
На кадрах канала «Звезда» виден взлет бомбардировщиков, а также их полет над морем, снятый из кабины пилотов.
Как сообщили в Минобороны, экипажи самолетов преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более пяти часов, на отдельных этапах их сопровождали истребители Южного военного округа.
Напомним, во вторник в Минобороны сообщили, что над нейтральными водами Черного моря пролетели бомбардировщики Ту-22М3, на отдельных этапах их сопровождали истребители Южного военного округа.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Катастрофы , Оружие , Черное море , Министерство обороны
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