Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире» 

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Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Уточняется, что удар по системе противовоздушной обороны (ПВО), поставленной Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара из ОАЭ , нанес беспилотный летательный аппарат.

Пресс-секретарь штаба операции ПНС «Вулкан гнева» Абдульмалик ал-Мадани заявил, что российский ЗРПК уничтожен в районе города Тархуна.

Воздушная операция «Вулкан гнева» начата в апреле вооруженными силами, лояльными ПНС и подконтрольными премьер-министру Ливии Фаизу Сараджу. Она направлена против ЛНА под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.