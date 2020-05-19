России придется вспомнить о Ближнем Востоке 

Эпидемия отодвинула ближневосточные вопросы на второй план. Однако не убрала их с повестки — и уже этим летом ситуация в регионе снова может полыхнуть. А Москве придется не только работать главным пожарным, но и, возможно, осваивать новые полезные профессии.

Гангстерская геополитика

Одним из поджигателей выступает Израиль Беньямин Нетаньяху намерен уже этим летом начать реализацию «сделки века» — плана Трампа по завершению арабо-израильского конфликта на Святой Земле. Однако эта реализация не только не приведет к затуханию противоречий в Палестине , но даже усилит их — а также расширит. И Москва должна понять, где ее место в этом конфликте.

Напомним, что план Трампа основан на принципе «горе побежденным». По мнению американского президента, Палестина просто должна смириться — признать себя проигравшей стороной, согласиться с аннексией Израилем значительной части территории Западного берега (сейчас они официально не входят в состав израильского государства), а также смириться с тем, что Иерусалим становится столицей Израиля. Все резолюции Совбеза ООН о статусе Иерусалима и границах 1967 года должны быть выброшены на помойку, как и соглашения в Осло. Если палестинцы смирятся, передадут и согласятся, то они получат за это денежную компенсацию, а если не смирятся — то Израиль возьмет все сам в одностороннем порядке, а палестинцы не получат ничего.

До недавнего времени главным препятствием на пути реализации израильскими властями этого плана было отсутствие самих властей — в Израиле больше года не могли сформировать нормальное правительство. Теперь оно создано, 17 мая официально представлено Кнессету, и на этом представлении Нетаньяху анонсировал скорое решение о первом шаге по реализации «сделки века» — аннексии части территории Западного Берега.

«Эти территории являются местом, где еврейский народ появился и развивался. Пришло время распространить израильский суверенитет и вписать еще одну славную главу в историю сионизма», — заявил премьер.

Спешка в деле вписывания главы вполне объяснима — Нетаньяху понимает, что его «политическая крыша» в Белом доме может съехать после ноябрьских выборов. Демократы относятся к «сделке века» весьма негативно, и в случае победы не только не поддержат ее, они могут даже попытаться обратить ее вспять.

Поэтому Израилю за эти месяцы нужно сделать ее необратимой, для чего и нужен закон об аннексии. Администрация Трампа уже дала планам премьера зеленый свет.

«Израильское правительство будет принимать решения об аннексии: делать ли это, как это делать, а также о временных рамках этой аннексии», — заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Горе победителям?

Однако другие внутренние и внешние силы в арабо-израильском конфликте врубили красный. Общую реакцию можно описать словами из заголовка Аль-Джазиры — игроков не устраивает «гангстерская геополитика» со стороны Израиля и США. И эти игроки не просто критикуют будущую аннексию, но и анонсируют свои ответные действия.

Кто-то делает это по традиции аморфно, как, например, европейцы. По словам еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля, ЕС намерен «использовать наши дипломатические возможности, чтобы не было односторонних действий». Сейчас руководство Евросоюза обсуждает санкции, которые будут приняты в адрес Израиля после аннексии. Турки говорят о намерении «встать вместе с палестинцами», не поясняя каким образом и где они будут стоять.

Сами же палестинцы гораздо более конкретны. Руководство автономии (правильно или неправильно — другой вопрос) решило отказаться от разумной тактики затягивания времени через пустой переговорный процесс с Тель-Авивом и угрожает тотальным бойкотом.

«Израиль и США не имеют законных прав на аннексию, которая также противоречит международному праву и нелегитимна, — заявил представитель главы Палестинской Автономии Набиль Абу Рудейна. — Все соглашения и договоренности с Израилем и Америкой будут аннулированы, если Израиль объявит об аннексии».

Однако гораздо более неприятной может стать реакция Иордании. Король Абдалла II (один из самых взвешенных арабских правителей) не только выступил против аннексии, но и заявил о том, что этот шаг может «привести к массивному столкновению» между двумя странами. И его позиция понятна — на территории Иордании живут миллионы палестинских арабов, которые сразу же возжаждут крови, и эту жажду лучше направить на Израиль, поскольку в ином случае под раздачу попадет иорданское руководство и иорданская экономика. Поэтому некоторые эксперты уже предупреждают, что одним из следствий аннексии Западного Берега может стать расторжение мирного соглашения между Израилем и Иорданией.

Тотальная выгода?

Для России же главный вопрос в том, как реагировать ей? Да, МИД раскритиковал «сделку века», выступил против аннексии поселений, повозмущался нарушением израильской стороной международного законодательства — но что дальше? Присоединяться к санкциям, силовым действиям?

Конечно же нет — никаких прямых антиизраильских действий Москва предпринимать не будет. Да, у России партнерские отношения со многими арабскими странами, однако не менее партнерские они и с израильтянами. Сложные (вспоминаем регулярные бомбежки Израилем объектов в Сирии, а также хамское поведение израильских ВВС, подставляющих под сирийские ракеты российские самолеты и гражданские авиалайнеры), но тем не менее партнерские. Рвать их без гарантий получения дивидендов не имеет никакого смысла. Да и нет необходимости — в Москве отсутствует большое и радикальное мусульманское лобби (как в ЕС), нет миллионов разгневанных беженцев (как в Иордании) и тем более нет миллионов собственных граждан, накрученных с детства темой «палестинского дела» и требующих жёстких действий.

Гораздо более эффективной стратегией будет иная — критиковать Израиль за нарушение международного законодательства, но в то же время удерживаться над схваткой, сохраняя по возможности конструктивные отношения со всеми сторонами. По сути, любой исход истории со сделкой века может быть нам выгоден. Если министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прав и сделка будет сорвана, то Россия сохранит отношения с Израилем, но в то же время поставит галочку в графе «мы были против». Если же «сделка века» состоится, то в Палестине начнется выгодный для Москвы хаос — выгодный как минимум потому, что Штатам придется расхлебывать этот бардак. И в процессе этого расхлебывания полностью произраильский Вашингтон будет лишь ослаблять свои политические позиции в регионе, создавая тем самым политический вакуум, который Москва сможет заполнить. Как посредник, политический гарант, пожарный — в любой удобной и доходной для нас роли.

Турецкий покер

Что же касается второго потенциального костра — Сирии — то тут не обжечься будет гораздо сложнее. Прежде всего потому, что в сирийском вопросе (в отличие от израильского) Москва является одним из активных игроков, давно разложивших свои карты.

Сирийский котел продолжает кипеть. И дело тут даже не в идущих в стране боевых действиях между властями и недобитой оппозицией, а в незавершенности и подвешенном состоянии политических процессов, которые при участии Москвы идут вокруг и внутри Сирийской Республики. Так, свои дровишки по традиции подбрасывает Турция. Турецкие войска, (помогающие боевикам оружием, логистикой и военспецами) регулярно оказываются в эпицентре столкновений между сирийскими войсками и террористами — и, по мнению Реджепа Эрдогана, виноват в этом «сирийский режим».

Турецкий президент угрожает возобновлением боевых действий турецкой армии против сирийских войск. Возобновлением, которое отвлечет население от творящегося в Турции экономического бардака (лишь усиливающегося из-за срыва курортного сезона) — но также грозит военным столкновением турок с российской армией. Со всеми политическими вытекающими и военными вылетающими.

Фактически Эрдоган продолжает пытаться играть с нами в покер — дать понять, что он готов идти до конца и заставить Москву сбросить карты. Пока что Москва не поддается, а вместо этого предлагает туркам осознать глубину той трясины, в которую они ввязались на сирийской территории. Победить Асада не получится, а значит прикормленных террористов Анкаре в Дамаск посадить не удастся. Утилизировать их в Сирии и Ливии полностью не получается — что с ними делать тогда? И что делать с присутствием Турции на сирийской территории — по сути, оккупацией? Ведь рано или поздно оттуда придется уходить, но как уйти без потери лица на фоне продолжающихся побед сирийской армии? Кремль предлагает Анкаре варианты выхода. Однако все они лежат в плоскости переговоров о достойной сдаче, а не шантажа и попыток испугать Москву.

Табачок врозь

Но Турция — все-таки не главная наша головная боль. Гораздо более серьезное препятствие для окончательного оформления российской победы в Сирии находится, к сожалению, в Дамаске. В последние дни активно идут слухи о резком охлаждении отношений между Москвой и Дамаском — якобы российские власти разочарованы поведением Башара Асада и сейчас обсуждают с турками и иранцами вопрос его смещения. Эти слухи распространяют как западные журналисты и обслуживающие интересы Саудовской Аравии отечественные эксперты, так и вполне адекватные специалисты.

Конечно, официальные источники это опровергают. Называют это «частными спекуляциями», объясняют слухи кознями Запада, стремящегося вбить клинья между союзниками. А также просят понять раздувающую эти слухи сирийскую оппозицию — ребятам хочется привлечь толику внимания. Ведущие страны мира сейчас занимаются борьбой с коронавирусом, им не до сирийских боевиков и тем более не до активных дискуссий о судьбе Асада.

Однако дыма без огня не бывает — и огонь этот действительно горит уже давно. Так, у России и Асада разные взгляды на процесс политического урегулирования в стране. Президент, а также стоящие за ним сирийские и иранские генералы не готовы «примиряться» с умеренными террористами, которые развязали гражданскую войну в Сирии. Не готовы идти им на уступки и тем более интегрировать их (а, значит, и стоящих за ними турков с саудитами) в систему управления страны.

Россия же пытается объяснить, что без этого примирения и без уступок завершить гражданскую войну нельзя. Пока что убедить не получается, а значит, Москва вынуждена продолжать сирийскую кампанию, поскольку подписалась проводить процесс политического урегулирования, а также не видит ничего страшного в том, чтобы в Сирии присутствовали интересы разных стран. По всей видимости, сейчас действительно идет серьезный процесс политического урегулирования всех разногласий — и летом будет понятно, как и чем он разрешился.