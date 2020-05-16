Сезон для внутреннего туризма в Турции может начаться 28 мая 

АНКАРА , 16 мая. /ТАСС/. Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться 28 мая. С таким утверждением выступил в субботу министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

"Если не будет каких-либо проблем, то приблизительно 28 мая начнется движение во внутреннем туризме. Судя по статистике [распространения коронавируса в Турции], авиаперелеты внутри страны могут начаться в конце мая", — сказал он в эфире телеканал NTV.

Эрсой также выразил предположение, что международные рейсы могут возобновиться в течение июня, если статистика по коронавируса продолжит падать. В связи с этим министр считает, что международный туризм может начаться во второй половине июня.

Обычно в Турции официально туристический сезон начинается в апреле, однако в нынешнем году этот момент был отложен по рекомендации властей республики из-за пандемии коронавируса.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 146 тыс., умерли 4 055 человек, выздоровели 106 133.