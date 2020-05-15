В мире разгорается новый военный конфликт

Он подчеркнул, что не хочет угрожать и усиливать разногласия, однако готов к любым вариантам ответа, в том числе военному.

«Если Израиль действительно аннексирует в июле часть Западного берега реки Иордан, то это приведет к большому столкновению с нами», — сказал Абдалла II.

По его мнению, это приведет к анархии и росту экстремизма по всему региону. Король Иордании добавил, что Амман согласен со многими странами в Европе и международным сообществом, однако отметил, что применять закон силы на Ближнем Востоке не стоит.

11 сентября российский МИД заявил, что планы по аннексии Израилем новых территорий могут подорвать надежды на установление мира между еврейским государством и сопредельными арабскими странами.

Премьер-министр Израиля 10 сентября включил в программу своей партии на парламентских выборах распространение суверенитета Израиля на поселения на Западном берегу реки Иордан, в частности, речь шла об Иорданской долине — территории под полным военным контролем израильтян.