В мире разгорается новый военный конфликт

Король Иордании Абдалла II заявил, что присоединение к Израилю части Иорданской долины будет иметь опасные последствия. Его слова публикует The Times of Israel.
Он подчеркнул, что не хочет угрожать и усиливать разногласия, однако готов к любым вариантам ответа, в том числе военному.
«Если Израиль действительно аннексирует в июле часть Западного берега реки Иордан, то это приведет к большому столкновению с нами», — сказал Абдалла II.
По его мнению, это приведет к анархии и росту экстремизма по всему региону. Король Иордании добавил, что Амман согласен со многими странами в Европе и международным сообществом, однако отметил, что применять закон силы на Ближнем Востоке не стоит.
11 сентября российский МИД заявил, что планы по аннексии Израилем новых территорий могут подорвать надежды на установление мира между еврейским государством и сопредельными арабскими странами.
Премьер-министр Израиля 10 сентября включил в программу своей партии на парламентских выборах распространение суверенитета Израиля на поселения на Западном берегу реки Иордан, в частности, речь шла об Иорданской долине — территории под полным военным контролем израильтян.
Находящиеся на Западном берегу поселения израильтян были основаны в 1967 году после Шестидневной войны. ООН считает эти территории оккупированными, Израиль пока что определяет их как «спорные».