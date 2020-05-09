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В Израиле открылись парки и заповедники после карантина 

Газета.Ru 1 час назад
В Израиле открылись парки и заповедники после карантина
Фото: ТАСС
В Израиле после карантина открылись 11 национальных парков и девять заповедников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства туризма страны.
Кроме того, на следующей неделе будут открыты еще 20 национальных парков и заповедников и несколько кемпингов.
Уточняется, что все места будут работать при строгом соблюдении указаний Министерства здравоохранения Израиля. Чтобы предотвратить очереди у входа посещения будут разрешены только по предварительному онлайн-бронированию и предоплате.
Также будет установлены квоты на количество гостей в зависимости от размера объекта, достопримечательностей, средней продолжительности посещения и турпотока.
Гости будут обязаны носить маски и соблюдать правила личной гигиены.
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Ближний Восток , В мире , Израиль
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