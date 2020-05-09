Al Modon (Ливан): Кремль и конфликт между Асадом и Махлуфом 

Существуют самые разные, порой совершенно противоположные гипотезы о конфликте между Асадом и Махлуфом. Благодаря им возникает больше вопросов, чем ответов. О каком конфликте идет речь — реальном или придуманном с целью вернуть подмоченную репутацию Асада и позволить ему начать с чистого листа после обвинений, с которыми он столкнулся недавно в связи с коррупционными скандалами и неспособностью управлять государством. О последних миру поведали СМИ «путинского повара», в то время как прокремлевские медиа-ресурсы дистанцировались от происходящего. Тем не менее возникают вопросы о позиции Москвы по данному конфликту — стоит ли она за ним или просто наблюдает и ждет итогов, чтобы использовать в своих интересах.

На все эти и другие вопросы, особенно в отношении Кремля, на данный момент ответить трудно, если учесть его молчание: российские высшие должностные лица, их представители и СМИ совершенно не хотят каким-либо образом комментировать межсирийский конфликт. Пока молчание нарушили лишь российская националистическая газета «Свободная пресса», которая выступает против нынешней внутренней политики, и «Независимая газета», претендующая на независимость, но аффилированная с Кремлем.

3 мая на сайте «Свободной прессы» была опубликована статья под заголовком «Власть Асада подрывает ссора с братом-миллиардером из-за России . Разборки самого влиятельного клана Дамаска добром не закончатся» (в России кузенов и кузин называют двоюродными братьями и сестрами). Как пишет автор, после того, как американцы и русские не позволили дискредитированному Асаду начать войну с курдами с целью захвата их нефти, сирийский президент столкнулся с проблемами политического характера. Речь идёт о конфликте с двоюродным братом Рами Махлуфом. Махлуф — самый богатый и влиятельный человек в Сирии , настолько влиятельный, что по словам автора, именно по его воле Асад принял множество законов в пользу брата. Проблема в том, что голодный сирийский народ узнал о его богатствах. Как стало известно, Махлуф задолжал государственной казне сотни миллионов долларов в виде налогов и за годы гражданской войны не платил ни разу.

Как предложил Махлуф в своем первом видеообращении, Асад должен разработать такой механизм уплаты долга, чтобы он не нанёс ущерб интересам сирийской компании, что можно расценивать как угрозу лишить Асада сотовой связи, в которой нуждается почти каждый сириец. По словам автора статьи, у Махлуфа есть план выплатить долги Асаду лично, чтобы избежать участия официальных учреждений в этом вопросе. Непонятно по какой причине, но миллиардер боится вмешательства жены президента Асмы Асад, с которой давно враждует.

Во всей этой истории, которая представляет собой обычный конфликт внутри местной элиты, по мнению автора, не было бы ничего особенного, если бы СМИ не вовлекли в нее Россию. Как утверждают последние, давление на Махлуфа и других бизнесменов обусловлено планами Асада собрать как можно больше денег, чтобы погасить огромный долг перед Москвой. Трудно говорить об обоснованности таких утверждений, но сирийский долг перед русскими превышает три миллиарда долларов, и, возможно, Дамаск решил как можно быстрее собрать эту сумму и вернуть.

Опасность нынешней ситуации заключается в возможности дестабилизации Сирии. Махлуф, подозреваемый во многих преступлениях, в течение многих лет был верным союзником своего двоюродного брата Башара Асада . Он распределял деньги должным образом и участвовал во всех проектах, то есть делал все, что было нужно Асаду, чтобы сохранить власть. Естественно, что за долгие годы вокруг него собралась группа верных людей в разных ветвях власти, и вдруг все начало рушиться. По словам автора публикации, если бы все это происходило во времена стабильности государства, а именно президентства покойного Хафеза Асада, то последствия были бы минимальными, но в современной Сирии все будет по-другому.

2 мая «Независимая газета» также опубликовала статью, озаглавленную как «Война сирийских элит разгорается под носом у России. О чем говорит видеообращение двоюродного брата Асада». Перечислив факты об этом конфликте и его возможных причинах, автор статьи констатирует, что слухи о санкциях против печально известного бизнесмена Рами Махлуфа начали циркулировать с прошлого года. Согласно наиболее распространенным слухам в арабской прессе, причина столь суровых наказаний для Махлуфа заключается в большом долге официального Дамаска (без упоминания кредитора, неважно, Москва это или кто-то другой), который не может обеспечить финансовую стабильность традиционными методами, а потому вынужден отбирать средства у самых состоятельных бизнесменов. То, что произошло вокруг фигуры Махлуфа — это конфликт интересов между ним и первой леди государства Асмой Асад, которая стремится играть свою роль среди сирийской элиты.

Автор цитирует заявление сирийского эксперта по экономическим вопросам Юниса аль-Карима для арабского издания Al Modon. Он отметил: «Ни одна из сторон (Асма и Махлуф) не пойдет на уступки. Сейчас между ними наблюдается полное отчуждение, и победа какой-либо из сторон зависит от международных отношений и местных союзников. Это способствует дальнейшему проникновению России в сирийскую экономику».

Автор завершает свою публикацию, пытаясь понять позицию Кремля в отношении данной ситуации. На его взгляд, пока российская сторона не склонна публично участвовать в этом конфликте между сирийскими элитами.