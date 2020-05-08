Пушков назвал существование НАТО бессмысленным

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление группировки кораблей входящих в НАТО стран в Баренцевом море, обратив внимание на бессмысленность существования Североатлантического альянса в условиях пандемии коронавируса.

«Пару месяцев НАТО изнывала от безделья — и вот наконец! Военные судна США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными. В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность», — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее Северный флот взял на сопровождение группу кораблей стран НАТО в Баренцевом море. Позднее Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, подошедших к границам России в Баренцевом море.