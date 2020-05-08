Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушков указал на бессмысленность НАТО в условиях пандемии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 33 15 часов назад
Пушков назвал существование НАТО бессмысленным
Фото: Twitter
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление группировки кораблей входящих в НАТО стран в Баренцевом море, обратив внимание на бессмысленность существования Североатлантического альянса в условиях пандемии коронавируса.
«Пару месяцев НАТО изнывала от безделья — и вот наконец! Военные судна США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными. В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность», — написал Пушков в своем Twitter.
Ранее Северный флот взял на сопровождение группу кораблей стран НАТО в Баренцевом море. Позднее Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, подошедших к границам России в Баренцевом море.
Видео дня. Цветочная суперлуна - последняя в 2020 году
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пентагон изложил свою версию Второй мировой войны Пентагон изложил свою версию Второй мировой войны Число участников «Бессмертного полка – онлайн» превысило 1,2 млн человек Число участников «Бессмертного полка – онлайн» превысило 1,2 млн человек Глава МИД Ирана высказался о распространении США оружия Глава МИД Ирана высказался о распространении США оружия
Ближний Восток , Учения НАТО , Алексей Пушков , Совет Федерации , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рэпер Тай умер из-за коронавируса
Рэпер Тай умер из-за коронавируса
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
Украина поставила ультиматум России
Украина поставила ультиматум России
Названы два отличия между русскими и европейцами
Названы два отличия между русскими и европейцами
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Видео
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
01:27
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
00:35
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
01:00
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
01:22
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
Армия
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
01:23
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
Происшествия
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
01:23
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
Общество
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
01:08
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
Армия
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
05:29
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
Общество
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
00:59
Нападение на инспектора ГИБДД попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение