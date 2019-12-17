Россию и Израиль уличили в тайной сделке по оружию

Почему военные технологии еврейского государства не доходят до Украины и Грузии

Израиль и Россия соблюдают ряд условий в оружейной сфере для того, чтобы современные военные технологии не попали к враждебным, с их точки зрения, странам. На это обратил внимание глава проекта общественной дипломатии Евро‑Азиатского еврейского конгресса Ариэль Бульштейн, которого нередко представляют как помощника израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Так, по его словам, израильская сторона отказывается продавать оружие Грузии, в то время как РФ воздерживается от развития военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном.

В разговоре с журналистами Бульштейн заявил, что Россия по крайней мере дважды положительно ответила на просьбу Израиля не продавать современное оружие в Иран. В свою очередь, она попросила Израиль соблюдать её «красные линии» в вопросе продаж оружия. Так, из слов Бульштейна следует, что Израиль не поставляет Грузии несколько видов техники по просьбе РФ.

Речь не идёт об отмене поставок оружия, предусмотренных уже подписанными соглашениями. Всем ясно, что, даже когда мы продаём, мы продаём не всем странам. Когда Израиль решает, что продавать за рубежом, он также учитывает геополитическую ситуацию, — добавил помощник Нетаньяху.

Впрочем, Бульштейн уклонился от ответа на вопрос о продаже оружия Украине . Ранее он заявлял, что, по требованию российской стороны, израильтяне воздерживаются от поставок современных военных технологий Киеву. Причём, по словам наблюдателей, Нетаньяху был разгневан заявлениями Бульштейна по украинскому вопросу.

Помощник премьера обратил внимание на то, что ни одна крупная партия в Израиле не может победить без поддержки выходцев из России и что в восьми из девяти предвыборных баталий в Израиле российское население определяло результаты выборов. По словам Бульштейна, на последних выборах партия премьер-министра «Ликуд» («Консолидация») выиграла пять мест в Кнессете (парламенте) благодаря российским голосам, и это достаточно много.

Вначале существовала огромная разница между «Ликудом» и «Исраэль бейтену» («Наш дом — Израиль», партия бывшего министра обороны Израиля Авигдора Либермана. — NEWS.ru). Влияние «Ликуда» было сильным в российских кругах, — сказал помощник Нетаньяху.

В связи с этим для еврейского государства крайне важно вести аккуратную политику на российском направлении.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США 20 ноября выпустило доклад, согласно которому руководство Ирана сохраняет заинтересованность в приобретении у России истребителей, танков, зенитных ракетных систем С-400 и береговых ракетных комплексов «Бастион». По оценкам разведуправления, руководство Исламской Республики после снятия в 2020 году введённых на уровне ООН санкций на продажу оружия, вероятнее всего, попытается приобрести у России или КНР новые истребители и танки. В докладе утверждается, что Иран не может произвести указанную технику самостоятельно. Если верить этой информации, Иран уже проводит консультации по поводу приобретения этих вооружений. В качестве поставщика «рассматривается преимущественно Россия, Китай — в меньшей степени». По оценкам разведуправления, Тегеран, в частности, может приобрести у Москвы истребители Су-30, учебно-тренировочные самолеты Як-130 и танки Т-90. К покупке С-400 и комплексов «Бастион» иранское руководство интерес никогда не теряло, говорится в соответствующем докладе.

Впрочем, есть основания полагать, что из-за многочисленных американских санкций Иран может столкнуться с нехваткой средств на приобретение указанных видов вооружений и разработку собственных. По официальным данным Пентагона , иранский оборонный бюджет в 2019 году составил примерно $20,7 млрд Но в разведуправлении Пентагона отмечают, что на самом деле не вполне ясно, сколько именно иранские власти тратят на свои военные нужды и нужды подконтрольных сил.