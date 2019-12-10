Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Что станет с особым статусом Донбасса?
Что станет с особым статусом Донбасса?
В мире
«Ничья»: Зеленский оценил переговоры с Путиным
«Ничья»: Зеленский оценил переговоры с Путиным
В мире
Зеленский заставил Кремль изменить план
Зеленский заставил Кремль изменить план
В мире
Российская чиновница объяснилась за матерное обращение
Российская чиновница объяснилась за матерное обращение
Политика

Рейтер: автор скандального «досье» на Трампа был другом его дочери 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Бывший британский шпион, автор скандального «досье» на президента США Дональда Трампа Кристофер Стил являлся другом дочери американского лидера Иванки Трамп, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Ранее в понедельник генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц опубликовал доклад, расследующий действия ФБР в отношении штаба Трампа. В докладе, в частности, говорится о дружбе между Стилом, который являлся источником ФБР, с неким членом семьи Трампа. По данным Рейтер, «Иванка Трамп являлась тем неназванным членом семьи, о котором упоминается в докладе».
Сам президент США утверждает, что Стил работал по заказу экс-кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала доклад генинспектора минюста по ФБР «шокирующим» и заявила, что Бюро «выбилось из-под контроля» при администрации президента Барака Обамы.
Хоровиц в обнародованном в понедельник докладе не нашел политической предвзятости в том, как ФБР вело расследование против членов штаба Трампа, хотя и нашел в действиях ФБР «серьезные ошибки».
Летом 2018 года администрация Трампа рассекретила серию документов, относящихся к слежке за бывшим советником американского президента Картером Пейджем. Документы включают в себя запрос от октября 2016 года в Суд по делам о надзоре за иностранными разведками для слежки за Пейджем.
Республиканцы и Трамп утверждают, что прослушка Пейджа велась с нарушениями и без должных оснований. Они заявляют, что досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Клинтон, сформировало основную часть заявления на Пейджа. В опубликованной записке говорится, что сотрудники ФБР «проявляли очевидную предвзятость» по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил признавал в сентябре 2016 года, что он не хочет, чтобы Трамп был избран президентом.
Кроме того, в мае 2019 года газета New York Times сообщила, что ФБР направило в 2016 году агента под прикрытием на встречу с помощником кампании Трампа Джорджем Пападопулосом, чтобы узнать о возможных связях с РФ. В ведомстве тогда посчитали операцию «законными и тщательно выверенными в рамках чрезвычайных обстоятельств» действиями.
Видео дня. Грудь под цензурой: голых женщин заклеили скотчем
Последние новости
Стало ясно, как Россия может победить WADA Стало ясно, как Россия может победить WADA Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей Житель Петербурга рассказал, где взял монету за миллиард рублей Что сказала Ротару во время своего выступления на фестивале в Москве Что сказала Ротару во время своего выступления на фестивале в Москве
Комментарии 
Теги:
Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Иванка Трамп , Майкл Хоровиц , Стефани Гришэм , Барак Обама , Хиллари Клинтон , Кристофер Стил , Дональд Трамп , Джордж Пападопулос , Администрация Президента РФ , ФБР , Демократическая партия США , Минюст РФ , Администрация США , РИА Новости , Reuters , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что станет с особым статусом Донбасса?
Что станет с особым статусом Донбасса? 33
«Ничья»: Зеленский оценил переговоры с Путиным
«Ничья»: Зеленский оценил переговоры с Путиным 9
Зеленский заставил Кремль изменить план
Зеленский заставил Кремль изменить план 413
Российская чиновница объяснилась за матерное обращение
Российская чиновница объяснилась за матерное обращение 1
Пожар в жилом доме: Эвакуировано 50 человек
Пожар в жилом доме: Эвакуировано 50 человек
Видео
Парижский саммит начался с конфуза
01:00
Парижский саммит начался с конфуза
В мире
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
00:34
Опубликовано видео извержения вулкана в Новой Зеландии
В мире
«Выдавливали три мужика»
03:40
«Выдавливали три мужика»
Происшествия Статьи
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
00:22
На саммите в Париже для Меркель сделали исключение
В мире
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
00:31
Эрдоган Макрону: мне у тебя надо спрашивать, что покупать?
В мире Войска
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
01:19
В Турции назвали плюсы признания Крыма российским
В мире Политика
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
00:06
Началась встреча лидеров «нормандской четверки»
В мире Другое
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
00:45
Опубликовано видео горящего авто с женщиной за рулем
Происшествия
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
01:19
Зеленский передумал насчет встречи с Путиным
В мире Политика
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
02:58
Зеленский показал Макрону жест из двух пальцев
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение