Рейтер: автор скандального «досье» на Трампа был другом его дочери

Ранее в понедельник генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц опубликовал доклад, расследующий действия ФБР в отношении штаба Трампа. В докладе, в частности, говорится о дружбе между Стилом, который являлся источником ФБР, с неким членом семьи Трампа. По данным Рейтер, «Иванка Трамп являлась тем неназванным членом семьи, о котором упоминается в докладе».

Хиллари Клинтон. Сам президент США утверждает, что Стил работал по заказу экс-кандидата в президенты от Демократической партии

Хоровиц в обнародованном в понедельник докладе не нашел политической предвзятости в том, как ФБР вело расследование против членов штаба Трампа, хотя и нашел в действиях ФБР «серьезные ошибки».

Летом 2018 года администрация Трампа рассекретила серию документов, относящихся к слежке за бывшим советником американского президента Картером Пейджем. Документы включают в себя запрос от октября 2016 года в Суд по делам о надзоре за иностранными разведками для слежки за Пейджем.

Республиканцы и Трамп утверждают, что прослушка Пейджа велась с нарушениями и без должных оснований. Они заявляют, что досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Клинтон, сформировало основную часть заявления на Пейджа. В опубликованной записке говорится, что сотрудники ФБР «проявляли очевидную предвзятость» по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил признавал в сентябре 2016 года, что он не хочет, чтобы Трамп был избран президентом.