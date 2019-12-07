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Трамп заявил, что не пользуется личным мобильным 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Трамп заявил, что уже многие годы не пользуется личным мобильным телефоном
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп рассказал, что он не использует личный мобильный телефон. Об этом он написал в своем Twitter.
Американский лидер в своем посте отвечает на данные CNN о том, что он «использует личный мобильный телефон для звонков, несмотря на повторяющиеся предостережения служб безопасности».
Глава Белого дома назвал эту информацию «абсолютно лживой».
Трамп подчеркнул, что уже много лет не имеет личного мобильного телефона, а взамен использует правительственные.
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Теги:
Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , Дональд Трамп , CNN
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