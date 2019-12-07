Российские военные передали помощь школьникам из Алеппо

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали гуманитарную помощь детям в школе на северо-востоке Алеппо.

Как сообщает РИА Новости, ученикам раздали ранцы и школьные принадлежности: канцелярские товары на весь учебный год, пеналы, пластилин и краски.

В ЦПВС заявили, что акция будет проходить регулярно, до полной стабилизации социальной жизни в городе.

Ранее ФАН сообщало, что российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи жителям населённого пункта Аль-Музейриб в сирийской провинции Дараа.