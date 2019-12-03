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Постпред РФ призвал искусственно не настраивать Ирак против Ирана 

ТАСС 2 часа назад
Попытки внешних сил втянуть Ирак в конфронтацию с Ираном дестабилизируют ситуацию в стране. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании СБ ООН по ситуации в Ираке.
"Обеспокоены возможным негативным воздействием на внутриполитическое положение в Ираке в результате искусственно нагнетаемой обстановки вокруг Ирана", — отметил он.
"Попытки втянуть страну в региональную конфронтацию дестабилизируют внутрииракскую атмосферу, — подчеркнул Небензя. — Ирак имеет право строить и развивать нормальные отношения с соседями. И никто не вправе эти отношения подрывать".
В своем выступлении постпред США при ООН Келли Крафт также затронула тему Ирана. Она призвала "соседние с Ираком страны не вмешиваться в его дела".
"Иракский народ отверг это поведение Ирана. США по-прежнему являются партнерами Ирака в том, чтобы обеспечить его суверенитет, независимость иракских органов власти", — сказала Крафт.
Дипломат указала и на недопустимость применения летального оружия в отношении протестантов.
"Глубоко встревожены, что иракскими властями, а также неподконтрольными им вооруженными группировками применяется оружие летального действия против мирных демонстрантов, — сообщила она. — Мы осуждаем это насилие и призываем других поступить так же".
Акции протеста в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов начали выходить люди, недовольные ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией.
Практически повсеместно демонстрации сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. Согласно данным ООН, с начала октября в ходе протестов погибли более 400 манифестантов и 19 тыс. получили ранения.
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Теги:
Ближний Восток , Келли Крафт , Василий Небензя , Совбез ООН , ООН , Ирак , Иран
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