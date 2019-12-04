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Рождество отменили в Ираке из-за протестов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
В Ираке отменили Рождество
Фото: РИА Новости
Глава Халдейской католической церкви Ирака кардинал-патриарх Луис Рафаэль I Сако объявил об отмене празднования Рождества в память о согражданах, погибших во время акций протеста, сообщили СМИ.
«В церквях и на улицах не будут устанавливаться рождественские елки, отменяется проведение каких-либо торжеств и приемов в патриархате», — передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия» заявление кардинала-патриарха, объяснившего такое решение «уважением к памяти погибших и раненым участникам акций протеста и сотрудникам сил безопасности, а также солидарностью с их семьями».
Напомним, в Ираке продолжаются протесты. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни.
30 ноября премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди подал в парламент страны официальное прошение об отставке.
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Теги:
Ближний Восток , В мире , Католическая церковь , ИТАР-ТАСС , Ирак
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