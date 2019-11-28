Главное сражение на севере Сирии началось?

Rai Al Youm (Великобритания): смелое решение Сирии бомбить украденные нефтеперерабатывающие заводы

Дамаск принял решение нанести удар по нефтяным объектам севера страны, которые были присвоены курдами и их американскими союзниками. Операция направлена на предотвращение контрабанды нефти через Турцию. В этой связи уже высказался российский МИД. Какую позицию выдвинул Лавров? И почему с курдами так и не удалось договориться?

Восьмилетний сирийский кризис начался из-за иранского нефтепровода, который должен был быть проложен через сирийскую территорию до средиземноморского порта Тартус. Так заявил президент Сирии Башар Асад в своем интервью англоязычному российскому телеканалу. Похоже, сегодня конфликт перешёл в новую фазу, а причина все та же — сирийская нефть и попытки ее украсть и вывезти.

Те, кто потратил миллиарды на подготовку и вооружение оппозиции для предотвращения строительства иранского трубопровода через сирийскую территорию, теперь хотят украсть нефть из месторождений на восточном берегу Евфрата и переправить ее в Турцию. Точно так же действовало «Исламское государство» (организация запрещена в РФ — прим. ред.), когда контролировало эти месторождения и перевозило нефть через Турцию и Иракский Курдистан, получая прибыль до 30 миллионов долларов в месяц.

Вчера сирийские власти приняли смелое решение начать обстрел ряда центров по переработке нефти в районах, контролируемых Сирийскими демократическими силами (СДС), после того как была получена информация о контрабанде нефти через Джараблус и Эрбиль в турецкие порты для дальнейшей продажи неизвестным покупателям.

Решение о воздушном обстреле говорит о том, что сирийские власти не допустят кражи нефтяных ресурсов, которые являются собственностью сирийского народа. И их не волнует цена и последствия таких действий.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резкой критикой в адрес курдских сил, которые, по его словам, нарушили обещания и отказались от соглашений и координации с сирийским государством после решения Вашингтона вывести свои войска из северо-восточной Сирии.

Лавров был прав, когда оценил позицию курдов, а именно руководства автономных регионов и Сирийских демократических сил как оппортунистическую. Похоже, чаша терпения российского правительства переполнена, и ему надоела курдская игра в сирийском вопросе. Сначала они пользовались поддержкой и защитой Америки, а теперь выступают против США, когда поддержка прекращается и звучит заявление о выводе их из Сирии.

Обстрел нефтяных резервуаров и нефтеперерабатывающих заводов со стороны сирийской авиации отражает стремление сирийцев защитить сирийские ресурсы и предотвратить их контрабанду и продажу клиентам, включая израильтян. Никого не удивит, если начнётся война против американских войск, захвативших нефтяные и газовые месторождения. Подобное произошло в Ираке, тогда американцы были вынуждены покинуть страну.

Эта нефть является собственностью сирийского государства и его народа во всем его религиозном и этническом разнообразии.

Упомянутые силы и их лидеры играют с огнем, но рискуют не обжечь пальцы, а сжечь всех своих курдских сторонников, которые в любом случае составляют меньшинство. Единственным, что они должны и могут сделать — это вернуться в объятия сирийского государства в соответствии с договоренностями, достигнутыми под эгидой России.

Rai Al Youm (Великобритания)

Комментарии читателей:

Arabi Asil:

Дераа + плохое управление + вмешательство + глобальный заговор + разрушение страны + убийство и изгнание людей = оккупация + плюшки = конфликт интересов

Это Трамп ворует сирийскую нефть днем и ночью, а не Турция. Ваш компас сломался и показывает все с точностью до наоборот. Если вы такие смелые, то почему бы не обстрелять армию американских воров и ответить на неоднократные израильские бомбардировки? Или вы оставляете за собой право отвечать в удобное для себя время и бить по удобным целям!?

Айф Тинкя:

Нефть не ввозится контрабандой в Турцию. По общему признанию сирийцев, курдов и даже России это Америка ворует сирийскую нефть. Пожалуйста, публикуйте правдивые сообщения без предвзятости.

Абир Сабиль:

Я думаю, это внезапное мужество нужно приписать российскому вору, который закрепился на западе Сирии и наблюдает, что получили американский вор и его западные союзники. Не вините воров и предателей. Вините тех, кто открыл столицу Омейядов для грязной пыли!

Сириец в Британии:

Лидеры, которые утверждают, что представляют курдов, утратили доверие и нравственные ценности. Они не могут претендовать на борьбу за Курдистан или что-либо ещё. Когда турки прошли вихрем по домам и собственности курдов в Африне и северной Сирии, они в панике бежали и оставили население перед лицом судьбы и лишений. И когда американцы бросили им местечко в пустыне, где есть несколько нефтяных скважин, они снова устремились за ними, забыв, что это Америка предала их. Эта земля принадлежит не курдам, а всему сирийскому народу.

Мамдух: