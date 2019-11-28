Турция выдала РФ пытавшегося похитить имущество РЖД

Из Турции Россию экстрадирован мужчина, обвиняемый в покушении на хищение имущества РЖД в 2010 году в Курской области . Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

В интервью на интернет-канале надзорного ведомства «Эфир» Куренной сообщил, что в Россию по требованию Генпрокуратуры будет экстрадирован Тухтасин Сайдалиев. По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемый вместе с соучастниками приехал на участок железнодорожного пути в одном из районов Курской области и попытался похитить имущество, принадлежащее РЖД. Кроме того, Сайдалиев обвиняется в совершении кражи, произошедшей также в 2010 году.

Сайдалиев скрывался, он был объявлен в международный розыск. Его задержали в 2013 году, в результате Турция удовлетворила запрос о его выдаче. Мужчина попытался обжаловать решение, но в октябре 2019 года добиться выдачи Сайдалиева удалось окончательно.