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Турция выдала РФ пытавшегося похитить имущество РЖД 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Турция выдала РФ пытавшегося похитить имущество РЖД
Фото: РИА Новости
Из Турции в Россию экстрадирован мужчина, обвиняемый в покушении на хищение имущества РЖД в 2010 году в Курской области. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
В интервью на интернет-канале надзорного ведомства «Эфир» Куренной сообщил, что в Россию по требованию Генпрокуратуры будет экстрадирован Тухтасин Сайдалиев. По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемый вместе с соучастниками приехал на участок железнодорожного пути в одном из районов Курской области и попытался похитить имущество, принадлежащее РЖД. Кроме того, Сайдалиев обвиняется в совершении кражи, произошедшей также в 2010 году.
Сайдалиев скрывался, он был объявлен в международный розыск. Его задержали в 2013 году, в результате Турция удовлетворила запрос о его выдаче. Мужчина попытался обжаловать решение, но в октябре 2019 года добиться выдачи Сайдалиева удалось окончательно.
Ранее News.ru писал, что Польша экстрадировала в Россию экс-владельца НПО «Космос» Андрея Чернякова. Его обвиняют в мошенничестве на сумму почти 17 миллиардов рублей.
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Теги:
Ближний Восток , В мире , Андрей Черняков , НПО Космос , Генпрокуратура РФ , РЖД , Курская Область , Турция
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