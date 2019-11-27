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В Китае отметили «эгоистичную политику» США на Ближнем Востоке 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
В Китае отметили «эгоистичную политику» США
Фото: РИА Новости
В Министерстве иностранных дел Китая отметили «эгоистичную политику» США на Ближнем Востоке, которая является одним из факторов нестабильности в регионе.
«Напряжённость в регионе Персидского залива сохраняется, риски возникновения конфликтов возрастают, экстремистские и террористические силы могут воспользоваться этой ситуацией», — сказал на церемонии открытия в Пекине форума «Безопасность на Ближнем Востоке» помощник главы МИД КНР Чэнь Сяодун.
По его словам, в регионе продолжает развиваться укоренившаяся «геополитическая, этническая, межконфессиональная напряжённость».
«С другой стороны, США оказывают гигантское влияние на регион, продолжают придерживаться эгоистичной, односторонней политики, ведут борьбу за счёт слабых, что стало одним из важнейших вопросов в поддержании безопасности в регионе», — цитирует дипломата ТАСС.
В начале октября помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер заявил, что Россия и Китай угрожают стабильности и американским интересам в этом регионе.
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Теги:
Ближний Восток , В мире , США , МИД , ИТАР-ТАСС , Китай
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