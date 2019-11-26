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Бывший офицер рассказал о спонсировании войны в Чечне 

News.ru 3 часа назад
Бывший офицер рассказал о спонсировании войны в Чечне
Фото: News.ru
Герой России Александр Головашкин подробно рассказал о силовой операции в Чечне, которая длилась с ноября 1994 года по август 1996 года. Он проходил службу в Северо-Кавказском военном округе с 1991 года.
По словам офицера, самым сложным для него было решение отправиться на войну. Он также отмечает, что «война — это плохо», однако у России не было другого выхода, так как националистические настроения подогревались во многих республиках. Головашкин подчёркивает, что ситуацию в регионе дестабилизировали другие заинтересованные государства. К примеру, оружие террористам поставляли из Турции, а США помогали боевикам по дипломатическим каналам.
То, что происходило, — это была борьба за целостность России. На примере чеченской кампании остальные ждали отмашки, чтобы понять, как себя дальше вести. И если бы мы упустили этот момент и показали себя как слабый народ, которому не важно, что происходит, то в других регионах могло бы случиться то же самое, — цитирует офицера «ПолитЭксперт».
Также Головашкин считает, что подобные сценарии, когда ситуацию дистабилизировали извне, повторялись во многих других странах неоднократно.
Ранее News.ru сообщал, что правозащитник назвал настоящую причину конфликта в Чечне.
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Теги:
Ближний Восток , Чеченская Республика
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