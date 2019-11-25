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Европа нанесла удар по СМИ «Исламского государства» 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Европа нанесла удар по СМИ «Исламского государства»
Фото: Reuters
Хакеры из Евросоюза взломали главный информационный ресурс «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка). Об этом сообщает телеканал RTBF.
Взломщики из европейского полицейского агентства Европол вместе с экспертами Федеральной полиции Бельгии провели успешную кибератаку на информационное агентство Amaq. Оно выступает в качестве главного источника пропаганды террористов.
Хакерам удалось раскрыть и заблокировать несколько тысяч учетных записей, связанных с агентством. Подготовка к операции заняла около года, ее провели 21-22 ноября.
«Операция была очень сложной. Технические эксперты Европола столкнулись с препятствиями, которых и не ожидали», — цитирует телеканал источник из полиции Бельгии.
Amaq уже пытались атаковать в 2018 году, но группировка сумела возобновить работу ресурса. Информационные сайты, связанные с ИГ, в ЕС и США включены в списки запрещенных ресурсов, подлежащих блокировке.
В июне 2019 года Европол опубликовал исследование, где отметил, что ИГ все чаще использует боевиков-женщин. Расследование Европола началось из-за опасений по поводу женщин и детей, возвращающихся из ИГ в родные страны. Сообщается, что женщины составляют около 15 процентов осужденных в Евросоюзе боевиков ИГ.
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Теги:
Ближний Восток , В мире , ЕС , Исламское государство , Бельгия
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