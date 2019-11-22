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Центристы требуют отставки Нетаньяху с министерских постов после заявления генпрокрурора 

ТАСС + ещё 1 22 ноября 2019
Израильтяне требуют отставки Нетаньяху
Фото: РИА Новости
Центристский блок "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Израиля Бени Ганца потребовал в пятницу от премьер-министра Биньямина Нетаньяху покинуть четыре министерских поста в правительстве после решения генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения по трем делам о злоупотреблениях.
"В соответствии с прецедентным решением Высшего суда справедливости Израиля министр, которому предъявляются обвинения, не может оставаться на своем посту, соответственно необходимо, чтобы премьер немедленно ушел со всех министерских постов в правительстве", — цитирует заявление "Кахоль-Лаван" государственное радио Израиля Kan. Нетаньяху, кроме кабмина, в настоящий момент возглавляет четыре министерства: здравоохранения, социального обеспечения, сельского хозяйства и по делам диаспоры. Постановление Высшего суда справедливости Израиля от 1993 года требует увольнения министров, которым предъявляются обвинения по уголовным делам, но это требование не распространяется на главу правительства, который формально может оставаться на своей должности до момента признания его виновности судом.
По данным Kan, обвинительное заключение должно быть передано спикеру Кнессета (парламента) Юлию Эдельштейну, а премьеру будет предоставлено 30 дней на то, чтобы запросить иммунитет от преследования в соответствующей комиссии парламента перед тем, как дело дойдет до суда. Kan отмечает, что парламентские комиссии по итогам выборов 17 сентября не сформированы, так как ни Нетаньяху, ни его главный оппонент Ганц по очереди не смогли создать правительственную коалицию за отведенные каждому из них 28 дней.
21 ноября президент Израиля Реувен Ривлин по закону после провала двух претендентов передал Эдельштейну как представителю всех парламентариев мандат на создание кабинета, и теперь в течение 21 дня 61 из 120 депутатов Кнессета могут в письменном виде попросить президента поручить формирование правительства одному из парламентариев, который получит 14 дней для последней попытки. Если депутаты не смогут собрать 61 подпись или депутат, получивший подписи, так и не сможет создать кабмин за две недели, Кнессет автоматически будет распущен, а Израиль пойдет на вторые повторные и третьи за 12 месяцев выборы, которые в таком случае состоятся в начале марта 2020 года. Формально Нетаньяху до момента утверждения нового кабинета остается действующим премьером переходного правительства.
Вечером 21 ноября Мандельблит заявил, что принял решение предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве по одному делу и мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием еще по двум делам. Премьер решение генпрокурора расценил как "попытку переворота" и пообещал управлять Израилем "ответственно и в соответствии с законом".
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Теги:
Ближний Восток , В мире , Реувен Ривлин , Биньямин Нетаньяху , Юлий Эдельштейн , Израиль
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