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Турцию ждет месть за сотрудничество с Россией 

Рамблер 5 часов назад
Турцию ждет месть за сотрудничество с Россией
Фото: ТАСС
74% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что США будут мстить Эрдогану за продолжение сотрудничества с Россией (поставка российских ЗРК С-400). Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования. По мнению этих людей, данное сотрудничество никак не входит в планы американской стороны.
21% опрошенных считают иначе. Они ответили следующим образом: «Не будут мстить. Данное сотрудничество давно обсуждается, поэтому США уже давно в курсе их решения».
А 5% проголосовавших уверены в том, что мстить они (американцы) не будут по причине боязни выглядеть агрессорами и нечестной стороной.
Всего в опросе приняли участие 5302 человека.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главе США Дональду Трампу, что Анкара не откажется от закупки российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир канала NTV.
«Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу о том, как Турцию довели до покупки систем С-400», — заявил Эрдоган.
По его словам, в итоге американский президент признал право Турции на приобретение российских систем.
Также Эрдоган заявил Трампу, что Анкара обратится к другим странам, если разногласия с США по поставкам истребителей F-35 продолжатся. Ранее сообщалось, что власти Турции рассмотрят возможность закупки у России истребителей Су-35.
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Редактор:  Лера Букина
Теги:
Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , США , Турция
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