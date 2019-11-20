Россияне боятся страшной мести США в отношении Турции из-за России

74% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что США будут мстить Эрдогану за продолжение сотрудничества с Россией (поставка российских ЗРК С-400). Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования. По мнению этих людей, данное сотрудничество никак не входит в планы американской стороны.

21% опрошенных считают иначе. Они ответили следующим образом: «Не будут мстить. Данное сотрудничество давно обсуждается, поэтому США уже давно в курсе их решения».

А 5% проголосовавших уверены в том, что мстить они (американцы) не будут по причине боязни выглядеть агрессорами и нечестной стороной.

Всего в опросе приняли участие 5302 человека.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил главе США Дональду Трампу , что Анкара не откажется от закупки российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир канала NTV.

«Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу о том, как Турцию довели до покупки систем С-400», — заявил Эрдоган.

По его словам, в итоге американский президент признал право Турции на приобретение российских систем.

Также Эрдоган заявил Трампу, что Анкара обратится к другим странам, если разногласия с США по поставкам истребителей F-35 продолжатся. Ранее сообщалось, что власти Турции рассмотрят возможность закупки у России истребителей Су-35.