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Вопреки ООН: США признали поселения Израиля в Палестине 

Газета.Ru 56 минут назад
Вопреки ООН: США признали поселения Израиля в Палестине
Фото: Газета.Ru
США признали еврейские поселения на территории Палестины, хотя международное сообщество не считает их частью Израиля. В Вашингтоне решили, что это поможет урегулированию палестино-израильского конфликта. Палестина же восприняла решение американских властей в штыки, обвинив администрацию Дональда Трампа в нарушении международных соглашений.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за исправление «исторической ошибки» в вопросе израильских поселений на Западном берегу реки Иордан — территории Палестины. Лидеры провели телефонный разговор после того, как Вашингтон признал законность этих поселений.
«Кому-то нужно было сказать простую правду, и президент Трамп поступил так же, как он сделал это с признанием Голанских высот и переносом посольства США в Иерусалим», — заявил Нетаньяху.
Израильский лидер уверен, что решение США поспособствует заключению мира между Израилем и Палестиной, так как «невозможно построить истинный мир, основываясь на лжи».
«Я сказал президенту Трампу, что мы [евреи] не на чужой земле. Это наша родина уже более 3 тыс. лет», — подчеркнул Нетаньяху.
Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. В настоящее время в регионе существует около 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян.
При этом поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного права, ни даже внутреннего законодательства.
Госсекретарь США Майк Помпео накануне заявил, что США признали поселения Израиля на территории Палестины, отказавшись от заявлений прошлой администрации Барака Обамы.
«Мы признали реальность на земле, провозглашая, что поселения не являются незаконными в соответствии с международным правом», — отметил Помпео.
Таким образом, США создали «пространство для успеха» в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем, уверен госсекретарь, это поможет сторонам найти политическое решение.
«Окончательный статус границ [между Израилем и Палестиной] не будет определен до тех пор, пока стороны не достигнут решения», — подчеркнул Помпео.
Однако в Палестине действия США расценили не как толчок к разрешению кризиса, а как попытку отменить резолюцию СБ ООН по данному вопросу.
По словам официального представителя президента Палестины Набиля Абу Рудейна, у Вашингтона нет такого права.
«Администрацию США никто не уполномочил и не наделил правом отменять законные международные решения. Она потеряла всякий авторитет и больше не играет никакой роли в мирном процессе на Ближнем Востоке», — добавил Абу Рудейна.
Решение США полностью противоречит международному праву, отметил представитель главы палестинского государства, оно является «недействительным и отвергается».
В Москве же отметили, что российская сторона не станет менять свой подход по данному вопросу, несмотря на действия Вашингтона.
«Российская позиция по этому вопросу не изменилась», — говорится в сообщении МИД РФ.
Евросоюз также заявил о неизменности своей позиции. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала поселения Израиля на территории Палестины незаконными, а политику Тель-Авива не соответствующей нормам международного права.
«Вся поселенческая деятельность незаконна, согласно международному праву, и подрывает решение о двух государствах, а также перспективы прочного мира, как это было подтверждено резолюцией Совета Безопасности ООН 2334», — заявила Могерини.
Брюссель призывает Тель-Авив прекратить любую поселенческую деятельность, добавила глава европейской дипломатии, Израиль должен вернуться к исполнению своих обязательств как оккупирующей державы.
СБ ООН принял резолюцию по вопросу израильских поселений на Западном берегу реки Иордан еще в декабре 2016 года. Согласно ней, деятельность Израиля должна быть прекращена на всех палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Этот документ стал первым принятым Совбезом по данному вопросу за восемь лет. До этого США на правах постоянного члена СБ каждый раз блокировали подобные решения, но в тот раз Вашингтон воздержался от голосования.
При этом оккупация арабских земель со стороны Израиля продолжается десятилетиями, Тель-Авив также сохраняет военный и отчасти полицейский контроль над территорией Палестины. Вопрос о еврейских поселениях является чрезвычайно болезненным для обоих сторон и, в целом, мешает урегулированию конфликта.
Несмотря на то что поселения фактически не относятся к территории Израиля, в последнее время здесь заявляют о намерении аннексировать долину Иордана — большую часть Западного берега реки.
В частности, в сентябре об этом говорил Нетаньяху, премьер обещал захватить территории в случае победы своей партии на выборах. «Я объявляю о своем намерении после создания нового правительства применить суверенитет Израиля в отношении долины реки Иордан и северной части Мертвого моря», — отмечал Нетаньяху, назвав этот район «восточной границей» страны.
Впрочем, если тогда заявления премьера были частью предвыборной агитации за его партию «Ликуд», то теперь с поддержкой США они вполне могут стать реальностью. Подобные действия со стороны Израиля могут привести к новому витку конфликта с Палестиной, а также негативно повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке в целом.
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Теги:
Ближний Восток , В мире , Статьи , Биньямин Нетаньяху , Федерика Могерини , Дональд Трамп , МИД , ЕС , Совбез ООН , ООН , Администрация США , Иерусалим , Израиль , Палестина , США
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