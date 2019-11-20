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Политика

В Турции заявили, что не рассматривают вопрос заключения нового соглашения по С-400 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Турция захотела нового соглашения по С-400
Фото: РИА Новости
Турция в настоящий момент не рассматривает вопрос заключения нового соглашения с Россией о поставках зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Как вы знаете, наше соглашение было подписано в апреле 2017 года, процесс [поставок С-400] в рамках этого соглашения продолжается. В данный момент речи о заключении нового соглашения не идет. В предстоящий период будет продолжаться процесс по поставкам батарей, обучения персонала, развертыванию систем, выбору места дислокации, настройке программного обеспечения. Это, конечно, длительный процесс с технической точки зрения", — приводит в среду его слова сайт администрации Эрдогана.
В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
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Теги:
Ближний Восток , Армия , Оружие , Ибрагим Калын , Администрация США , НАТО , Турция
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