ЕС осудил действия Израиля

ЕС считает незаконным строительство Израилем поселений на Западном берегу Иордана

ЕС считает незаконным строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

"Позиция Европейского союза в отношении политики Израиля по строительству поселений на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся поселенческая деятельность является незаконной в соответствии с международным правом и подрывает жизнеспособность решения двух государств и перспективы прочного мира, как это было подтверждено резолюцией 2334 Совета Безопасности ООН ", — отметила Могерини.

"ЕС призывает Израиль прекратить любую поселенческую деятельность в соответствии с его обязательствами в качестве оккупирующей державы", — подчеркнула Могерини.

ЕС поддержит возобновление усилий, направленных на достижение решения конфликта на основе принципа двух государств, что является "единственным жизнеспособным и реалистичным способом удовлетворить законные чаяния обеих сторон", пояснила Могерини.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил накануне, что Вашингтон не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. В Израиле приветствовали это решение. В Палестине заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся еврейских поселений.

Совет Безопасности ООН в 2016 г. принял резолюцию 2334, которая подтверждает, что строительство Израилем поселений на территории Западного берега реки Иордан "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".