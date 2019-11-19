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ЕС считает незаконным строительство Израилем поселений на Западном берегу Иордана 

Вести Экономика 1 час назад
ЕС осудил действия Израиля
Фото: medium.com
ЕС считает незаконным строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
"Позиция Европейского союза в отношении политики Израиля по строительству поселений на оккупированной палестинской территории ясна и остается неизменной: вся поселенческая деятельность является незаконной в соответствии с международным правом и подрывает жизнеспособность решения двух государств и перспективы прочного мира, как это было подтверждено резолюцией 2334 Совета Безопасности ООН", — отметила Могерини.
"ЕС призывает Израиль прекратить любую поселенческую деятельность в соответствии с его обязательствами в качестве оккупирующей державы", — подчеркнула Могерини.
ЕС поддержит возобновление усилий, направленных на достижение решения конфликта на основе принципа двух государств, что является "единственным жизнеспособным и реалистичным способом удовлетворить законные чаяния обеих сторон", пояснила Могерини.
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил накануне, что Вашингтон не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. В Израиле приветствовали это решение. В Палестине заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся еврейских поселений.
Совет Безопасности ООН в 2016 г. принял резолюцию 2334, которая подтверждает, что строительство Израилем поселений на территории Западного берега реки Иордан "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".
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Комментарии1 
Теги:
Ближний Восток , В мире , Майкл Помпео , Федерика Могерини , ЕС , Совбез ООН , Администрация США , Израиль
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