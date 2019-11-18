Захваченного ИГ россиянина признали мёртвым

России суд признал Григория Цуркану, оказавшегося в плену у боевиков ИГ (запрещено в России), погибшим. О решении инстанции сообщает «Коммерсантъ». Газета сообщает, что родственники мужчины получили свидетельство о смерти в мае, до этого момента он входил в число пропавших без вести. Как указано в документе, россиянин скончался 12 октября 2017 года в городе Аш-Шула, Сирия

Друг Цуркану рассказал журналистам, что семья пропавшего не теряла надежды и всё это время занималась его поисками. Родственники мужчины обращались в оборонное ведомство и к представителям ЧВК Вагнера, но обнаружить россиянина живым или найти его останки никому не удалось.

Потерпев неудачу с поисками, родственники пропавшего обратились в суд с просьбой признать его погибшим для решения возникших бытовых и финансовых проблем. К примеру, младшая дочь мужчины не могла получить причитающуюся ей пенсию из-за отсутствия документов, подтверждающих его смерть. Тем не менее, собеседники издания, ссылаясь на слова родных Цуркану, отмечают, что его семья всё ещё надеется найти его живым. Семья пропавшего россиянина даже обращалась за помощью к экстрасенсам, которые заявили, что он всё ещё жив.